La agrupación Sentimiento Nacional presentó su más reciente tema, ‘Yo soy el pueblo venezolano’, propuesta que celebra la identidad, la fortaleza y el espíritu del país.

La canción, interpretada por Daniel Somaroo y Ricardo Almarza, combina la energía de los ritmos afrocaribeños con la elegancia del pop, manteniendo la esencia del llamado sonido original de Venezuela.

Con esta producción, la banda busca rendir homenaje al pueblo venezolano y reafirmar los valores que han definido su historia musical.

‘Yo soy el pueblo venezolano’ destaca por su mensaje esperanzador y su invitación al orgullo nacional, una constante en la obra de Ricardo Hernández, fundador y productor de la agrupación.

El sonido que marcó una era

Ricardo Hernández, creador del estilo que llevó a la fama a Guaco en los años 80 y 90, lidera este proyecto junto a Daniel Somaroo, Ricardo Almarza y Lorne Ñañez. Hernández es además responsable de grandes éxitos como “La Movidita”, “El Billetero”, “Pastelero”, “Cepillao” y “Un cigarrito y un café”, entre otros temas que marcaron la música venezolana.

La banda, nacida en 2005, se define como una propuesta que fusiona gaita, ritmos afrocaribeños, elementos electrónicos y del pop, manteniendo la calidad musical y la autenticidad que los distingue.

El sonido original de Venezuela

Con “Yo soy el pueblo venezolano”, Sentimiento Nacional reafirma su compromiso con la cultura venezolana, llevando al público un mensaje de unión y pertenencia a través de una sonoridad moderna y profundamente arraigada en lo nacional.

El tema ya forma parte de su actual gira promocional y continúa consolidando a la agrupación como heredera del sonido que transformó la música popular del país.