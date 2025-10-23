La Fundación La Barraca, en alianza con Ocaso Producciones, se prepara para recibir a los amantes del miedo con una propuesta teatral y sensorial que promete poner a prueba los nervios de los más valientes. Bajo el nombre Casa del Terror, el evento ofrecerá una experiencia inmersiva donde los asistentes podrán recorrer distintos escenarios llenos de suspenso, oscuridad y sorpresas inesperadas.

Durante cuatro días consecutivos, los visitantes se sumergirán en una serie de historias que combinan espíritus, bosques malditos y un oscuro secreto. Cada jornada estará dedicada a una temática diferente, permitiendo que cada quien elija su propia dosis de miedo.

Cuatro noches, cuatro historias

El recorrido iniciará el viernes 31 de octubre con la Sesión de Espiritismo, donde se abrirá una puerta hacia el más allá.

Asimismo, el sábado 1 de noviembre será el turno de El peso del miedo, seguido del domingo 2 de noviembre con Secretos bajo tierra, una historia que promete helar la sangre. Finalmente, el sábado 8 de noviembre, el público será recibido en Bienvenido al manicomio, el cierre más intenso de la serie.

Una experiencia para valientes

Las funciones comenzarán a partir de las 2:00 p.m. en los espacios de la Fundación La Barraca, ubicada al lado de la Casa de la Cultura, en San Félix. La entrada tiene un costo de 5 dólares y está dirigida a mayores de 13 años.

Finalmente, la organización anunció que durante las funciones habrá múltiples sorpresas, invitando a los asistentes a vivir una experiencia teatral única en Guayana. Quienes deseen más información pueden escribir al Instagram de @fundacionlabarraca o @ocaso_productions.