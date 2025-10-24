El municipio Caroní se convertirá este fin de semana en el epicentro del vóleibol de playa al albergar la final de la séptima edición de la Liga Venezolana de la disciplina, que reunirá a las mejores duplas del país y se desarrollará desde el viernes 24 al domingo 26 de octubre en el Malecón de San Félix.

Dos canchas de arena de primer nivel esperan a las 32 duplas clasificadas, 16 femeninas y 16 masculinas, para disputar el título nacional.

José Vásquez, presidente de la Federación Venezolana de Vóleibol (FVV), calificó esta sede como «clave para promoción de futuros eventos de la Liga Venezolana de Vóleibol de playa (LVVP).

Asimismo, indicó que tras el cierre de la liga, el lunes 27 de octubre, este complejo recibirá a los atletas promesas de este deporte en el inicio del Campeonato Nacional U21.

Vásquez reveló que la organización hizo la solicitud ante la Confederación Suramericana para que consideren a Caroní sede para el próximo Campeonato Sudamericano U19, que sirve como clasificatorio al mundial de vóleibol de playa de la categoría.