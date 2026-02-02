La miniserie mexicana ‘Carlota’, que abordará «desde una perspectiva contemporánea» el Segundo Imperio Mexicano (1864-1867), arranca su rodaje en España acompañada por la cantante Belinda, con el papel protagónico, y por el español Jaime Lorente como Maximiliano de Habsburgo, el último emperador de México.

De acuerdo con información compartida por HBO Max y Sony Pictures Television , la producción estará disponible próximamente en la plataforma, y ​​reimagina el momento en que los aristócratas europeos, con sus ideales progresistas, entran en conflicto con los valores y el control de la corte.

Con la creatividad de Carlos Quintanilla Sakar (‘Control Z’) y la guionista Adriana Pelusi (‘Nadie nos va a extrañar’), esta miniserie -rodada en distintas locaciones de España y América Latina- promete «desafiar las narrativas históricas tradicionales» explorando, incluso con un toque de humor, el poder, la traición y la política.