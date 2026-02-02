La superestrella colombiana Shakira ha vuelto a redefinir los límites del éxito global. Según cifras recientes de Billboard y OCESA, su gira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» se ha consolidado como la más lucrativa en la historia de la música en español, alcanzando una recaudación récord de 421,6 millones de dólares.

Éxito sin precedentes en cifras

Un itinerario de 82 conciertos, la barranquillera logró convocar a más de 3,3 millones de asistentes.

Con este hito, supera la marca previa establecida por Luis Miguel, cuya gira 2023-2024 acumuló 409,5 millones de dólares, posicionándose ahora como la reina indiscutible de los escenarios internacionales.

Fenómeno mexicano: epicentro del tour

México fue el pilar estratégico para alcanzar esta cifra histórica. Shakira demostró un poder de convocatoria inigualable en la capital azteca al agotar 12 fechas consecutivas.

Con una asistencia de 65.000 personas por noche y con la venta de 780.000 boletos solo en la Ciudad de México. Este desempeño convierte a la capital mexicana en el punto de mayor rendimiento económico de toda la gira.

Un legado imparable

Este récord es un capítulo más en una trayectoria blindada por el éxito. Con cerca de 95 millones de discos vendidos a nivel global y una colección envidiable de premios Grammy y Latin Grammy, Shakira reafirma su estatus como la figura femenina más influyente y resiliente de la música latina.