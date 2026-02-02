LeBron James está convocado por vigésima segunda vez al ‘All-Star’ de la NBA, este 15 de febrero, aunque por primera vez en su carrera lo hará como reserva, informó la liga, al anunciar al resto de seleccionados para el Partido de las Estrellas.

Además de James, los reservas del Oeste serán Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jamal Murray (Denver Nuggets), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Devin Booker (Phoenix Suns) y Deni Avdija (Portland Trail Blazers).

Los del Este serán Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Norman Powell (Miami Heat), Scottie Barnes (Toronto Raptors) y Jalen Duren (Detroit Pistons).

Estos catorce jugadores se unen a los previamente anunciados como ‘starters’ del ‘All Star’.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jalen Brunson (Knicks), Cade Cunningham (Pistons), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) y Jaylen Brown (Boston Celtics) en el Este.

Y en el Oeste, Nikola Jokic (Nuggets), Luka Doncic (Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors) y Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

Pese a hacer seleccionados por conferencias, a los jugadores los distribuirán en dos equipos de Estados Unidos y uno de Mundo que por primera vez disputarán un minitorneo de formato ‘round robin’ antes de una final entre los dos mejores.

James lidera este All-Star con un récord de 22 convocatorias. Le siguen Kevin Durant, con 16; Stephen Curry, con 12; Giannis Antetokounmpo, con 10 participaciones, y Nikola Jokic, con 8.