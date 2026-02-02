Shai Gilgeous-Alexander se impuso este domingo a Nikola Jokic en el duelo de los ‘MVP’ en Denver, los Lakers cayeron en el Madison Square Garden en el primer aniversario del traspaso de Luka Doncic y los Detroit Pistons arrasaron a los Brooklyn Nets.

Los Oklahoma City Thunder asaltaron el Ball Arena con un triunfo por 111-121 ante los Denver Nuggets, en un duelo que muchos ven como un anticipo de las Finales de la Conferencia Oeste en el que Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic pugnan por el MVP.

Gilgeous-Alexander terminó el encuentro con un doble-doble de 34 puntos y 13 asistencias, su trigésimo cuarto partido (de 48) esta temporada con 30 puntos o más.

También fue su partido consecutivo número 120 con 20 puntos o más, a solo seis del récord absoluto en manos de Wilt Chamberlein.

Jokic, por su parte, firmó 16 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, unos números modestos para el serbio, que apenas disputaba su segundo partido tras perderse un mes por lesión.

Los Thunder, con 39-11, son el mejor equipo de la NBA, mientras que los Nuggets (33-17) vuelven a caer a la tercera posición del Oeste, superados por los San Antonio Spurs.

Un año de Doncic oro y púrpura

Hace justo un año, el 1 de febrero de 2025, los Lakers asaltaron el Madison Square Garden y poco después la NBA explotaba con el sonado traspaso de Luka Doncic a Los Ángeles desde Dallas.

Para celebrar el aniversario, Doncic visitaba por primera vez el Madison Square Garden con el uniforme oro y púrpura. El esloveno firmó otra excelente actuación, con 30 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias, pero esta vez los Lakers cayeron en el templo.

Los New York Knicks, muy acertados desde el perímetro, derrotaron a Doncic y compañía por 112-100, pese a que su gran estrella, Jalen Brunson, se quedó en 12 puntos.

Lo compensaron OG Anunoby (25 puntos), Landry Shamet (23 puntos) y Josh Hart (20 puntos).

«Obviamente hay trabajo por hacer, pero estamos en un buen lugar. Este primer año ha sido muy bueno, tenemos mucha confianza en nosotros y lo estamos haciendo bastante bien», afirmó Doncic haciendo balance de este aniversario en Los Ángeles.

Los Knicks (31-18) suman su sexto triunfo seguido y son segundos en el Este, mientras que los Lakers (29-19), sextos en el Oeste, empiezan a coquetear con el ‘play-in’.

Los Pistons aplastan a Brooklyn

Los Brooklyn Nets aparecen para mal en dos de las tres mayores palizas de la temporada en la NBA. Ante los Pistons, cayeron derrotados por 130-77, con 53 puntos de diferencia.

Jalen Duren celebró su primera convocatoria para un ‘All-Star’ con 21 puntos y 10 rebotes, mientras que Cade Cunningham firmó otro doble-doble con 18 puntos y 12 asistencias.

Los Pistons (36-12), líderes destacados en el Este, son el único equipo capaz de seguir la estela de los Thunder.

Además de estos partidos, este domingo los Cleveland Cavaliers se impusieron por 111-130 a los Portland Trail Blazers con 40 puntos y 17 rebotes de Jarrett Allen, mientras que los San Antonio Spurs superaron a los Orlando Magic por 112-103.

Los Boston Celtics ganaron 107-79 a unos Milwaukee Bucks en caída libre, que suman cinco derrotas seguidas y están cada vez más lejos de la postemporada, mientras que los Miami Heat aleccionaron a los Chicago Bulls 134-91.

Los Clippers derrotaron 93-117 a los Phoenix Suns con 25 puntos de Kawhi Leonard, los Washington Wizards superaron 116-112 a los Sacramento Kings y los Toronto Raptors vencieron 107-100 a los Utah Jazz.