La cantante colombiana Shakira ha sumado un nuevo hito a su exitosa carrera al ganar su cuarto premio Grammy por su álbum «Las mujeres ya no lloran». La ceremonia, celebrada el 2 de febrero en Los Ángeles, fue el escenario para que la artista no solo celebrara su logro, sino que también alzara su voz en defensa de los inmigrantes latinos.

Al recibir el gramófono en la categoría de «Mejor álbum de pop latino» de manos de Jennifer López, Shakira expresó su agradecimiento y dedicó el premio a «mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país. Ustedes son amados y siempre lucharé por ustedes».

Durante su paso por la alfombra roja, la intérprete de «Loba» también compartió un mensaje sobre la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, haciendo referencia a los desafíos que enfrentan debido a las políticas migratorias. «Yo también he sido una inmigrante que llegó a este país con un sueño. Conozco los desafíos, pero también la fuerza de nuestra gente. Los latinos somos imparables y no me cansaré de luchar con ellos y por ellos. Juntos, seguimos adelante”, declaró.

Polémico comentario

Sin embargo, la noche no estuvo exenta de controversia. El presentador de la gala, Trevor Noah, generó polémica con un comentario sobre Colombia y la cantante, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales. A pesar de ello, el mensaje de Shakira a favor de los inmigrantes resonó con fuerza, dejando en claro su compromiso con la comunidad latina.

Este nuevo Grammy se suma a la larga lista de reconocimientos de Shakira, quien ha demostrado ser una de las artistas más influyentes y comprometidas de la música latina. Su voz, tanto en el escenario como fuera de él, sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo.