El viernes por la noche, en un ruidoso y repleto Tokio Dome, la selección de Corea llegó a la conclusión de que no hay lanzador que pueda silenciar a la poderosa ofensiva de Japón. Utilizaron a 10 monticulares y no hubo ninguno que pudiera descifrar a los bates japoneses.

Desde el primero hasta el noveno bate, Japón no parece tener debilidades en su lineup. Desde Lars Nootbaar, pasando por Shohei Ohtani, hasta Kazuma Okamoto, quien tiene cinco campañas consecutivas de 30 jonrones o más.

Con su triunfo 13-4 sobre Corea, Japón demostró claramente su dominio.

Sin embargo, las cosas comenzaron bien para Corea. Kwang-Hyun Kim abrió el juego, como un recurso prácticamente de emergencia, luego de perder el primer compromiso 8-7 frente a Australia.

Corea llegó a tener ventaja de 3-0 en la tercera entrada, pero fue ahí cuando los bates de Japón despertaron. Los locales anotaron cuatro rayitas en la tercera, dos más en la quinta, cinco en la sexta y dos en la séptima.

Nootbaar se fue de 4-2 con una carrera anotada. Kensuke Kondoh se recuperó de un error que cometió a comienzos del partido conectando dos hits, empalmando un jonrón e impulsando tres rayitas.

Sin embargo, fue el nuevo jugador de los Medias Rojas, Masataka Yoshida, quien se robó el espectáculo, al irse de 3-3 con cinco carreras empujadas. De su parte, Ohtani aportó dos inatrapables, impulsó una y negoció dos boletos.

Para Corea, esta derrota probablemente significará su tercera eliminación consecutiva en la primera ronda en el Clásico Mundial del Béisbol. Mientras que Japón busca ahora continuar su dominio midiéndose ante la República Checa (5 a.m. ET).

Corea chocará también con la República Checa en su próximo partido, el sábado a las 10 p.m. ET.

Cuba estalló ante Panamá

Cuba sabía lo que tenía que hacer horas antes de su partido contra Panamá en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol.

«Estamos motivados para ganar hoy», dijo el dirigente Armando Johnson. «Todos están preparados física y mentalmente».

Y ganaron.

Después de un partido de idas y venidas durante cinco entradas, Cuba se distanció y derrotó a Panamá por 13-4, logrando una victoria crucial en el CMB.

Cuba anotó primero, tomando una temprana ventaja de 2-0 con carreras tanto en la primera como en la segunda entrada. Dobletes de Alfredo Despaigne y Yadil Mujica ante el abridor panameño Andy Otero pusieron las cosas en marcha.

Pero entonces, en la parte baja del segundo, Panamá anotó cuatro.

El veterano líder Rubén Tejada, quien ha tenido una gran semana tanto en el lado ofensivo como defensivo de la pelota, inició las cosas con un largo jonrón de dos carreras al jardín central izquierdo.

Tras llenar las almohadillas con dos bases por bolas y un sencillo, Panamá volvió a amenazar minutos después. Allen Córdoba, quien jugó en el sistema de los Rojos el año pasado, conectó un ardiente sencillo al jardín derecho.

El impulso, de repente, parecía cambiar a favor de Panamá. Pero entonces, en la sexta y séptima entradas, los bates de Cuba despertaron.

El equipo de Armando Johnson cargó las bases sin out en la parte alta de la sexta. Yadir Drake anotó un sencillo para acercarse a uno y Mujica anotó la carrera del empate con un fly de sacrificio al centro.

Y entonces, tras días de preguntas sobre por qué no bateaban, los jugadores cubanos de las Grandes Ligas aparecieron en el momento oportuno.

Yoán Moncada anotó la carrera de la ventaja con un sencillo a la derecha y Luis Robert Jr. dio a los cubanos un poco de colchón con otra base por el lado derecho.

No creyendo que dos carreras fueran suficiente ventaja, Cuba remontó en la parte alta de la séptima para anotar cinco más. Mujica añadió dos carreras impulsadas más con un batazo a la derecha (tuvo dos hits y cuatro carreras impulsadas en el día) y Moncada aumentó su ya gran actuación con un sencillo de dos carreras. Terminó con tres hits y cuatro carreras impulsadas.

La victoria da a Cuba (1-2) su primera victoria del Grupo A y una oportunidad, si gana su último partido, de avanzar a la Ronda 2 en Tokio. Panamá (1-2) también debe ganar su último partido para tener alguna esperanza. Ambos equipos necesitan la ayuda de las demás selecciones de su grupo.

Cuba se enfrentará a China Taipei (0-1) el domingo (11 p.m. ET del sábado, FS2), mientras que Panamá se medirá a Italia (1-0) el sábado (11 p.m. ET del viernes, FS1). Holanda (2-0) también está en el Grupo A. Cada equipo se enfrentará a los otros cuatro en una liguilla de ida y vuelta, en la que el ganador y el segundo de cada grupo pasarán a cuartos de final en Tokio, donde se enfrentarán a los mejores equipos del Grupo B.

China Taipéi salió airoso de un «toma y dame» con Italia

Luego de que Tzu-Wei Lin conectó un jonrón hacia el jardín derecho en la parte baja de la primera entrada, para desatar la algarabía del público local, ya se sabía que este juego tendría el potencial de ser un duelo de muchas anotaciones. Los fans querían que así fuera. Y así fue.

Luego de cinco cambios de liderato en el marcador, múltiples cambios de lanzadores y jonrones oportunos, China Taipéi sumó su primera victoria del Clásico Mundial de Béisbol del 2023, superando 11-7 a Italia el viernes.

La ventaja que produjo el bambinazo de Lin no duró mucho. Italia respondió anotando dos carreras en la parte alta de la segunda, con Nicky López impulsando una con un toque de bola, antes de que Ben DeLuzio impulsará otra con un triple.

Tsung-Che Cheng volvió a empatar en la parte baja del tramo, impulsando a Chieh-Hsien Chen con un sencillo. China Taipéi parecía estar tomando el control del partido tras anotar tres carreras más en el tercer capítulo.

Abajo por tres, y ante un estruendoso público en el Taichung Intercontinental Baseball Stadium, Italia logró remontar.

López y Miles Mastrobuoni empujaron sencillos remolcadores cada uno. Luego, Italia se fue arriba con un doblete de Sal Frelick. Los italianos aportaron otra en la quinta, para tomar ventaja de 7-5.

Pero China Taipéi no se quedó de brazos cruzados. Yu Chang conectó un bambinazo de dos carreras para empatar el juego en la sexta. Luego, Kungkuan Giljegiljaw sentenció el partido en la octava con un enorme jonrón de tres carreras.

China Taipéi se medirá a continuación a los Países Bajos (2-0) el sábado a las 6 a.m. ET, mientras que Italia hará lo propio frente a Panamá (1-2) el sábado a las 11 p.m. ET.