A expensas aún de la salida de Yannick Carrasco, ante su deseo de irse al Al Shabab de Arabia Saudí, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dispondrá de una plantilla de 23 jugadores (sin contar al extremo belga) con «mucho hambre y mucha ilusión» y que «despierta entusiasmo» en el técnico para esta temporada, en la que este domingo recibe al Sevilla.

«Tenemos una plantilla que me gusta, con gente en casi todos los puestos con dos lugares, más la espera de Reinildo, que seguramente en breve se reincorpora con el grupo. Tenemos una plantilla competitiva, con mucho hambre, con mucha ilusión, con muchos chicos que vinieron a ayudarnos, con otros cedidos que han vuelto para mejorar y eso a mí me genera ilusión, me despierta entusiasmo y ojalá podamos demostrarlo en el campo», expresó en la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

«Estoy contento, porque hay futbolistas en todas las posiciones, que pueden alternar distintos lugares cada uno de ellos y nos pueden dar alternativas. Veo que hay hambre, hay frescura y eso me gustó siempre», insistió el entrenador, que ya venía «hablando» con el club sobre la posibilidad de que «alguno podía salir», como previsiblemente se producirá en las próximas horas con Yannick Carrasco.

«Su posición está compensada. Está pensada también. Porque ya desde que terminó el campeonato pasado estaba la posibilidad de Yannick de poder salir. Se trabajó en consecuencia. Vino Lino, vino Riquelme, si necesitamos algo en el mercado de invierno lo valoraremos en el andar de estos meses, pero vuelvo a repetir que veo cosas que me gustan. Y entusiasmado», remarcó de nuevo el entrenador.

El vacío de Carrasco lo tiene cubierto con Rodrigo Riquelme, Samuel Lino y Javi Galán, según repasó Simeone. «Cualquiera de los tres puede ocupar ese lugar y a trabajar como entrenador para fortalecer a todos esos futbolistas para ocupar un lugar en el que Carrasco lo ha hecho muy bien todo este periodo en el Atlético», explicó el técnico.

«Lino ya lo ha hecho en Portugal como carrilero en alguna ocasión y lo puede hacer sin ninguna duda. Javi Galán lo ha hecho en Huesca y en el Celta también, más como lateral atacando que como carrilero. Y Riquelme entendemos que lo puede hacer también. No tiene ninguna situación extraña. Lo ha hecho en los amistosos en la derecha, lo ha hecho muy bien, ha defendido muy bien, obviamente tiene cosas para mejorar, pero para eso estamos los entrenadores todas las semanas entregados a que el club mejore en competencia», analizó.

«Y para que el club mejore en competencia, los futbolistas tienen que dar el máximo. Creo que, sin lugar a dudas, con alguno de esos tres, hasta el lugar de Molina, inclusive Riquelme y Lino, tenemos gente para seguir buscando lo que se está viendo estos últimos partidos», añadió Simeone, que contará con Riquelme como titular en el sitio de Carrasco en el partido de este domingo frente al Sevilla.

«Lo conocemos muy bien al Sevilla. Un equipo duro, fuerte, con un entrenador con una mentalidad muy clara en su juego, con un juego muy vertical en cuanto a centros interiores y finales, aprovechando la llegada de segunda línea de mucha gente, ocupa muy bien los espacios en los costados, generando superioridad numérica de un lado o del otro, donde participe su media punta», explicó de su adversario.

«Será un partido duro, donde esperamos un estadio con mucha gente. Necesitamos a nuestra gente como estuvo con el Granada y aún más, porque no tengo ninguna duda de que es la fuerza del equipo. Cuando la gente está bien, cuando nosotros subimos información y generamos adrenalina en el estadio se viven noches o tardes muy bonitas. Mañana, ojalá la gente esté con nosotros, apoyando al equipo, y haya mucha gente», dijo.