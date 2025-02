El Sindicato Sutrabriqven expuso su preocupación sobre la inoperatividad de la Inspectoría del Trabajo «Alfredo Maneiro» en relación con las denuncias que han realizado relaciones a actividades antisindicales que ha venido realizando la Briquetera de Venezuela (Briqven) contra la organización y los reclamos colectivos por parte de los trabajadores de la empresa.

Isnaldo Rodríguez, secretario de Sutrabriqven, dijo que el pasado miércoles introdujeron en la inspectoría unos oficios para darle celeridad a unos expedientes que se encuentran en el ente desde el año 2019.

«Tenemos un reclamo colectivo y también una convención colectiva, que desde Caracas autorizaron para discutirla», explicó.

A su vez, mencionó que desde el 2022 está la autorización desde la Inspectoría Nacional, «dándole la competencia a la Inspectoría Regional en Guayana».

Expedientes desde el 2019

«Desde el 2019, hemos venido presentando problemas con la inspectora, debido a que ella siempre alega que necesita autorización desde Caracas, contó, al mismo tiempo denunció que la inspectora «no estaba cumpliendo con su función».

Para el 2022, designaron a una inspectora ‘ad hoc’, que según, Rodríguez no ha dado la cara desde entonces. «Lo último que supimos es que ella (inspectora ‘ad hoc’), dicho por ella misma, es que su figura no tiene competencia en la zona», a pesar de que la nombraron para atender los casos relacionado con las empresas básicas del holding de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Actualmente, «ella alega que no tiene autorización de ministro Piñate para darle continuidad al trabajo que dejó el inspector anterior», que a juicio del sindicalista tampoco hizo nada.

Reclamos introducidos por el Sindicato de Briqven

De acuerdo a Rodríguez, la inspectora ha recibido reclamos de los sindicatos de la Central de Trabajadores, «pero a los otros sindicatos, que no forman parte de la central, no los atienda. Prácticamente, los ignora; diciendo que ella necesita una autorización de Caracas».

«Si nosotros somos un sindicato legalmente constituido, que tenemos más de 18 años en la materia sindical, si nosotros tenemos las facultades para representar a nuestros trabajadores, ¿por qué se sientan con la gente de la central o con los sindicatos de la central y no se sientan con el sindicato Sutrabriqven?», se preguntó el denunciante.

Un grupo de trabajadores de la briquetera tienen seis años fuera de la empresa, impidiéndole realizar asambleas, «incluso nos quitaron gran parte del salario, solamente cobramos el 20 % de nuestro salario».

«Nosotros tenemos cláusulas de tiempo completo y no son respetadas», dijo.

Asimismo se cuestionó que «¿dónde estamos parados nosotros como representantes de los trabajadores? ¿Hay democracia en Venezuela? ¿Hay respuesta para los trabajadores? ¿Los trabajadores estamos protegidos?, yo creo que no».

«Uno de los más grandes ejemplos es esta inspectoría del trabajo, donde alegan que ella no tiene autorización, o sea que no es autónoma. Entonces, estamos en un limbo real, porque no tenemos realmente una respuesta, no sabemos dónde acudir», manifestó.

Rodríguez hizo un llamado al Ministerio del Trabajo, encabezado por Eduardo Piñate, al presidente de la CVG, Héctor Silva para que se reúna con los trabajadores y les ofrezcan respuestas.

A su vez, enfatizó que se armó una mesa técnica para tratar de tener un acercamiento a las autoridades de la Corporación, pero tampoco han recibido respuesta.