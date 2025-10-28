La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar será protagonista de un concierto monumental en el Auditorio Nacional de Madrid el próximo 14 de noviembre, que se unirá a la Franz Schubert Filharmonia y el Coro Nacional de Colombia para interpretar la colosal Sinfonía Número 2, «Resurrección» de Gustav Mahler.

Este evento reunirá a unos 200 músicos y cantantes en el escenario para dar vida a esta intensa y dramática obra, concebida con una visión grandiosa que celebra la esperanza y la resurrección.

La prestigiosa orquesta, con una trayectoria que abarca los más importantes escenarios de América, Europa y Asia, colaborará bajo la batuta del director musical y artístico de la Franz Schubert Filharmonia, el español Tomàs Grau.

El elenco de solistas de prestigio internacional incluye a la soprano alemana Katja Maderer y la mezzosoprano italiana Martina Baroni.