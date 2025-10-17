CRISTIANO RONALDO SIGUE escribiendo páginas doradas. El lusitano se afianza como el máximo goleador del futbol profesional en el planeta con 948 anotaciones.

Es el puntero en el Real Madrid donde fabricó 450 dianas y encabeza la lista de mejores anotadores en su selección de Portugal con 143 y en la Eurocopa también marcha en la cima con 14, ratificando que es un fuera de serie.

LA SELECCIÓN de Argentina es una de las más poderosas con jugadores de jerarquía, oficio y alto nivel. Los pibes son junto a España y Francia los principales candidatos para ganar el próximo Mundial.

DESDE ESTADOS UNIDOS Giovanni Savarese lo dijo claro que hay que buscar gente capacitada para dirigir a la Vinotinto. Por cierto que el defensor con más anotaciones de por vida en el combinado nacional es José Manuel Rey (11), escoltado por Oswaldo Vizcarrondo (9)…

UN 17 DE MAYO DE 1980 nace Juan Arango en Maracay estado Aragua, considerado uno de los mejores futbolistas venezolanos de todos los tiempos. Tenía una zurda de amplia categoría y brilló en varias naciones como España, Alemania, Estados Unidos y México. Como cobrador de tiros libres era todo un fuera de serie…

LLOVIERON LOS ELOGIOS para el entrenador argentino Gustavo Alfaro al frente de la aguerrida selección paraguaya.

El timonel brindó alegrías a los guaraníes quienes recuperaron la identidad perdida y su gran solidez en defensa.

UN CONJUNTO DEL ZAMORA que viene alzado y bien cohesionado en todas sus líneas. El técnico José María Morr hace un llamado a la fanaticada para llenar el estadio ‘La Carolina’ donde esperan hacerse bastante fuertes. «Me llena de orgullo que clasificáramos y ahora lo que viene es entrega y más entrega», apuntó.

Otro que se muestra optimista es el delantero Antonio Romero, uno de los que siempre acostumbra a dar el máximo por la camiseta de la furia llanera.

AITOR LÓPEZ INDICÓ que «me gustaría seguir con Portuguesa, el cariño de la gente es muy especial. Veremos a ver si se llega a un acuerdo» …Tuve el honor de conversar con el gran Filippo Fabiani un cancerbero zuliano que brillara en la década de los 90.

SALUDAMOS CON UN fuerte abrazo a Pedro Rojas, gran leyenda del baloncesto venezolano quien se desempeñara como piloto en Bravos de Portuguesa, Gaiteros del Zulia, Cocodrilos de Caracas y Marinos de Anzoátegui.

En 1986 implementó un récord de más asistencias en un encuentro con 28. Reside en Coche una popular parroquia caraqueña.

Un gran récord para el legendario Scottie Pippen tras ejecutar 395 robos durante los play-offs de la NBA. El alero vivió sus mejores momentos con los Bulls de Chicago al lado del súper astro Michael Jordán.

LOS CERVECEROS QUIEREN ser monarcas de las Grandes Ligas. Desde el comienzo de la campaña han sido protagonistas.

En más, de la pelota tenemos que se siente el despertar ofensivo del segunda base barquisimetano Andrés Giménez con los Azulejos. Como segunda base es considerado uno de los mejores.

Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.