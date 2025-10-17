Hugo Armando Carvajal, conocido como «El Pollo», fue durante años una de las figuras más temidas del chavismo. General del Ejército, jefe de la inteligencia militar y testigo directo de los vínculos entre el Gobierno de Hugo Chávez y el crimen organizado, ahora se encuentra ante un juez federal en Nueva York como testigo arrepentido.

Según fuentes cercanas al exespía, citadas por The Objective, está dispuesto a revelar todo: desde los acuerdos con las Farc hasta el dinero que el chavismo habría distribuido por el mundo para apoyar a movimientos de extrema izquierda.

El 25 de junio pasado, Carvajal se declaró culpable de cuatro delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo ante el juez Alvin K. Hellerstein, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Reconoció su participación en el Cartel de los Soles, organización criminal infiltrada en las Fuerzas Armadas venezolanas y considerada terrorista por Estados Unidos. Admitió también su cooperación con la guerrilla colombiana y el tráfico de toneladas de cocaína con destino a Norteamérica.

Esa confesión cambió el rumbo del proceso. El tribunal autorizó una audiencia que funcionará como último alegato antes de dictar sentencia, momento en que el acusado puede ofrecer información de interés a cambio de una reducción de su pena.

Para Carvajal, la diferencia es enorme: de una cadena perpetua a una condena más reducida. Fuentes cercanas aseguran que podría ser condenado a unos 20 años, aunque no cumpliría la totalidad de la pena gracias a beneficios penitenciarios.

Según estas mismas fuentes, el exjefe de inteligencia de Chávez colabora activamente con las autoridades estadounidenses y en los próximos días entregará documentación inédita sobre las redes internacionales de financiación del chavismo, información de interés tanto para el Departamento de Justicia como para la DEA.

Carvajal, extraditado a Estados Unidos en 2023 tras dos años como fugitivo en España, busca que su cooperación sea la clave para reducir su condena.

La caída de Carvajal fue larga y mediática. Detenido en Madrid en 2021 tras un breve periodo en la clandestinidad, permaneció meses en la prisión de Estremera, donde declaró ante el juez Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional.

Según documentos confidenciales, en esas declaraciones detalló cómo el chavismo financió movimientos populistas y de extrema izquierda en varios países, incluido Podemos en España.

El exmilitar explicó que la petrolera estatal Pdvsa funcionaba como la caja negra del socialismo bolivariano, desde donde se financiaban campañas políticas, medios afines y proyectos ideológicos fuera de Venezuela.

«El Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años», escribió Carvajal en un documento remitido al magistrado.

En su declaración enumeró nombres y países: Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Manuel Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, el Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España.

Según Carvajal, todos recibieron dinero enviado por el Gobierno venezolano, y la operación internacional de financiación política continuaría bajo el mandato de Nicolás Maduro, quien habría mantenido esta práctica desde su etapa como canciller.

Uno de los episodios más llamativos involucró al Movimiento Cinco Estrellas en Italia. Carvajal relató que el gobierno chavista envió 3,5 millones de euros en efectivo a Gianroberto Casaleggio, ideólogo del partido, a través de la valija diplomática.

La operación, según su testimonio, fue ejecutada por Tareck El Aissami, entonces ministro del Interior, y avalada por Nicolás Maduro, quien ejercía como canciller. Un patrón que, asegura Carvajal, se repitió en otros países, incluyendo España y Argentina, con Podemos y los Kirchner.