UN 4 DE AGOSTO de 2012 en el centro acuático de Londres (Inglaterra), el extraordinario nadador norteamericano Michael Phelps pone fin a su exitosa carrera.

El tiburón de Baltimore obtuvo 28 medallas de oro en Juegos Olímpicos, logrando romper varios récords mundiales. Este fenómeno nació un 30 de junio de 1985 y ha sido uno de los atletas más brillantes del planeta.

SE CUMPLIERON el jueves 14 de agosto 23 años del debut de Cristiano Ronaldo como jugador profesional con el equipo Sporting CP, en un duelo de la liga de campeones UEFA ante el Inter de Milán.

El astro portugués nacido un 5 de febrero de 1985 ha marcado en total 938 goles, de los cuales 450 han sido con el Real Madrid. Actualmente, milita con el Alnassr de Arabia Saudita.

EL DEFENSA CENTRAL argentino Nicolás Otamendi ya es una institución con el seleccionado albiceleste. Tiene 37 años, ha jugado 121 encuentros y ha marcado en 7 ocasiones. Pertenece al Benfica de Portugal.

FLABIÁN LONDOÑO DE Carabobo es un delantero a seguir en el futve y con una capacidad de elevación tremenda. El granate se ha convertido en una verdadera maquinaria y le dio tremendo baile al Zamora para continuar en la lucha por la cima bajo el mando de Daniel Farías.

Mientras que la Academia Puerto Cabello también hace sentir su jerarquía.

RICHARD BLANCO YA suma 207 dianas de por vida desplazando a Rafael Castellín del segundo lugar en la lista de los mejores de todos los tiempos. El guaireño ha sido un ejemplo por su entrega, trabajo y disciplina.

«Sigo haciendo lo que me gusta y espero ayudar siempre al equipo al que pertenezca. Pienso que todavía me queda mucho que dar. Entreno duro y me cuido bastante», dijo el ‘Avioncito’.

El mejor artillero en la historia del fútbol venezolano es Juan «Lagarto» García, quien marcó 271, un artillero admirable dentro y fuera de las canchas.

COMO HA PRODUCIDO jugadores de calidad la acogedora Cumaná capital del cálido estado Sucre.

Por citar a algunos mencionamos a Carlos ‘Cachorro’ Betancourt, César ‘Champion’ Marcano, Alexander ‘Pequeño’ Rondón, Alexis Chirinos, Johnny ‘Speedy’ González, Pedro Boada, Carlos Castro, Frankarlos Benítez, paisanos del brillante periodista deportivo Cristóbal Guerra.

LUIS ARRAEZ continua en la batalla por sumar su cuarto título de bateo de manera seguida. El consistente yaracuyano debe mantener buen ritmo para alcanzar al líder Will Smith.

LOS PELOTEROS LATINOS con más anillos como campeones han sido Luis Sojo, Mariano Rivera, Ramiro Mendoza y Jorge Posada con cinco cada uno.

YOHANNER SIFONTES se brinda íntegro en la preparación de la selección nacional de baloncesto rumbo al Torneo Internacional Fiba Americup que será en Nicaragua. El mirandino tiene clase y potencial.

Por cierto que uno de los escuadrones favoritos es el poderoso conjunto de Brasil apuntalado por sus estelares Yago Matos, Marcio Santos, Bruno Caboclo y Pablo Burgos.

Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.