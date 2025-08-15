El cubano Lourdes Gurriel Jr. destrozó la pelota para un jonrón de tres carreras y el venezolano José Herrera desapareció la esférica del parque, anotó e impulsó dos anotaciones para que los Diamondbacks se impusieran a los Rockies, 8 x 2.

El dominicano Geraldo Perdomo anotó tres carreras y su compatriota Ketel Marte impulsó dos vueltas por los Diamondbacks. Brenton Doyle y Kyle Farmer desaparecieron la esférica del terreno para los de Arizona.

Mets 3-4 Bravos

El curazoleño Ozzie Albies disparó un cuadrangular y remolcó tres carreras para sentenciar el triunfo de los Bravos en su duelo con los Mets.

Michael Harris II anotó y empujó una carrera por los Bravos, que contaron con un episodio en blanco del cubano Raisel Iglesias (17), quien se acreditó el rescate.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor pegó un jonrón y anotó dos veces y el dominicano Juan Soto sumó una anotada, pero no pudieron evitar la novena derrota en sus últimos 10 partidos.

Guardianes 9-4 Marlins

El dominicano José Ramírez pisó el plato en tres ocasiones y agregó una remolcada y el venezolano Gabriel Arias produjo dos vueltas y anotó una para que los Guardianes doblegaran a los Marlins.

El venezolano Brayan Rocchio tuvo una impulsada y el dominicano Ángel Martínez una anotada por los Guardianes.

El dominicano Agustín Ramírez tuvo una anotada y una remolcada, mientras que su compatriota Heriberto Hernández llevó una vuelta a la timbradora, pero su paisano Edward Cabrera (6-6) fue atacado con cinco carreras en 5.1 capítulos de seis ponches y perdió el juego.

Azulejos 2-1 Cachorros

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. fletó un jonrón de dos carreras y esa fue toda la ofensiva que necesitaron los Azulejos para derrotar a los Cachorros.

El veterano Max Scherzer (3-2) lanzó siete entradas de una carrera y se apuntó la victoria. Michael Busch produjo la única carrera de los Cachorros.

Orioles 5-3 Marineros

El dominicano Julio Rodríguez pegó un tablazo de dos anotaciones y el cubano Randy Arozarena impulsó una carrera, pero no pudieron evitar que los Marineros sucumbieran ante los Orioles.

El quisqueyano Carlos Vargas fue tocado con dos carreras en una entrada sobre el montículo. Jordan Westburg anotó dos carreras y Gunnar Henderson colaboró al triunfo con una vuelta remolcada.

Mellizos 3-4 Tigres

Riley Greene disparó un jonrón de dos carreras y el venezolano Gleyber Torres remolcó la vuelta con la que los Tigres superaron a los Mellizos en 11 entradas.

El puertorriqueño Javier Báez anotó en una oportunidad y el dominicano Rafael Montero (1-1) lanzó 1.1 entradas en blanco y se llevó la victoria. El nicaragüense Erasmo Ramírez (0-1) permitió la carrera de la derrota.

Nacionales 3-2 Filis

El dominicano José Tena empujó dos carreras y Paul DeJong conectó un vuelacercas y anotó dos veces para que los Nacionales derribaran a los Filis.

El quisqueyano José Ferrer completó un episodio en blanco por los Nacionales.

El peruano Jesús Luzardo (11-6) permitió tres carreras en seis entradas de siete ponches, logrando una salida de calidad, pero terminó cargando con la derrota.