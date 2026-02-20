LA LISTA de los mejores futbolistas de la historia la encabeza el delantero Cristiano Ronaldo, quien actualmente milita en Arabia. De por vida colecciona 962 anotaciones, siendo el máximo goleador en la historia de este deporte.

Sus dianas están distribuidas en 451 con Real Madrid, 145 en Manchester United, 117 en Al Nassar, 101 con Juventus, 5 en Sporting de Lisboa y 143 con la selección lusitana. Les siguen en el orden el legendario Pelé, Lionel Messi, Diego Maradona y Ronaldinho.

EN EL BALOMPIÉ LOCAL, como rinde Flabián Londoño en La Guaira, con trío de anotaciones en igual número de partidos. El luchador atacante colombiano mantiene buen ritmo con la pandilla naranja que dirige Héctor Bidoglio. El directivo George Antar lo define como un definidor estupendo.

RUBÉN ‘MOROCHO’ ROJAS ha venido trabajando fuertemente en los entrenamientos del Portuguesa FC. Dice que aspira a aportar su cuota goleadora a la tropa llanera.

«Tenemos buenas piezas línea por línea. De locales tenemos que hacernos siempre fuertes», apuntó el oriental. Los rojinegros rodaron feo ante Anzoátegui, un resultado que pocos imaginaban…

UN COMIENZO DE CAMPAÑA desastroso para Monagas, que aún no logra marcar. El Caracas también se ha convertido en otra de las grandes decepciones de la contienda. De no levantar vuelo, podrían cesantear al técnico Fernando Aristeguieta…

JUAN SOTO buscará reivindicarse con los Mets. El dominicano es uno de los mejores peloteros del planeta y en la zafra que se avecina retorna al jardín izquierdo, por lo que deberá hacer varios ajustes.Su prioridad es ayudar al máximo al equipo para tratar de ganar la Serie Mundial. El jugador de 27 años debe elevar su producción ofensiva con la tropa de Nueva York…

Prensa Deportiva de Duelo

HUMBERTO ACOSTA NOS DEJA un bonito legado. Una persona súper especial. Gracias por tus consejos, buen maestro. Te recordaré como un excelente profesional y amigo de los amigos, siempre cordial a la hora de aclarar una duda; los que lo conocimos fuimos testigos de su gran calidad humana…

GREG LOUGANIS, el clavadista estadounidense más laureado en la historia olímpica, decidió darle un giro total a su vida. Desde hace cuatro meses se radicó en Panamá tras vender su casa en California, 4 medallas de oro y 1 de plata por la suma de 437 mil dólares. El gringo ha sido el único deportista en ganar títulos consecutivos en trampolín y plataforma. Actualmente tiene 65 años…

TROTAMUNDOS se alista con todo. David Cubillàn y Yoanner Sifontes serán los líderes criollos… Edson Tovar es un basquetero que viene en ascenso y que buscará la consagración con el expreso azul. Desde la capital carabobeña escribe el fanático Eduar Lugo y dice que este alero se perderá de vista.

Existe el fuerte rumor de que Jhornan Zamora pase a Cocodrilos y Anyelo Cisneros llegue a Valencia. Rocky Ledo está de vuelta. El ex-NBA aspira a brillar nuevamente y ser la bujía ofensiva. Tremendo reto el que tiene Ronald Guillen.

Se terminó el espacio. Mis respetos para todo el país.