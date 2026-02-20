La escena musical internacional tiene una reina indiscutible. La estadounidense Taylor Swift ha sido nombrada la artista que más álbumes vendió en el mundo durante el año 2025.

Este anuncio, realizado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), marca un hito histórico en la música moderna: es el cuarto año consecutivo que Swift lidera la lista y la sexta vez en total que obtiene esta distinción a lo largo de su trayectoria profesional.

El galardón otorgado por la organización con sede en Londres reconoce al artista con las mejores cifras integrales, sumando las ventas de álbumes y sencillos en formatos digitales, físicos y, fundamentalmente, el rendimiento en plataformas de streaming durante todo el año natural.

Aunque la federación mantiene la política de no comunicar el volumen total de ventas exacto, la ventaja de la intérprete de «Shake It Off» ha sido determinante para consolidar su legado.

El impacto de su nuevo material

A sus 36 años de edad, Swift ha demostrado que su capacidad de convocatoria sigue en ascenso. Gran parte de este éxito se atribuye al lanzamiento en octubre de su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life Of A Showgirl.

Esta producción no solo registró la mejor semana de estreno de todo el 2025, sino que se convirtió oficialmente en el debut más exitoso de toda su carrera, superando sus propios récords personales y demostrando una vigencia inusitada en la industria, explica El Nacional.

Victoria Oakley, presidenta de la IFPI, destacó la magnitud del logro en un comunicado oficial, calificando el sexto premio de Swift como un «logro verdaderamente histórico». La ejecutiva subrayó la constancia y la conexión de la artista con el público global en un mercado cada vez más fragmentado y competitivo.

El panorama del talento global

El podio de este año refleja la diversidad de géneros que dominan el consumo actual. En la segunda posición se sitúa el grupo de K-pop Stray Kids, quienes alcanzan su mejor ubicación histórica y se mantienen en el «top cinco» mundial por tercer año seguido.

El tercer puesto es para el rapero canadiense Drake, quien continúa siendo una fuerza dominante en las listas de reproducción a nivel mundial.

Por otro lado, el fenómeno latino sigue presente con el puertorriqueño Bad Bunny.

Tras su destacada actuación en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl y su reciente éxito en los premios Grammy, el cantante se posicionó en el quinto lugar de la lista global, justo por detrás de The Weeknd, quien ocupa el cuarto escaño.

Las figuras que completan la élite musical

El listado de los diez artistas más vendidos del año se cierra con nombres que han definido el sonido de los últimos meses. El rapero estadounidense Kendrick Lamar se ubica en la sexta posición, seguido por la estrella del country Morgan Wallen en el séptimo lugar.

Finalmente, el cierre del ranking muestra el ascenso de nuevas potencias del pop y el regreso de iconos establecidos. Sabrina Carpenter ocupa el octavo puesto, seguida por Billie Eilish en el noveno, mientras que la legendaria Lady Gaga completa este exclusivo grupo en la décima posición, cerrando así un año de cifras astronómicas para la industria del entretenimiento.