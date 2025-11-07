LA GOLEADA del combinado Sub-17 ante los ingleses en el Mundial de Qatar nos pone a soñar por cosas importantes. Una oncena bien ensamblada que termina arrollando a uno de los elencos a vencer, premio al esfuerzo y a la lucha de estos chamitos que prometen llegar lejos tal como lo hizo la Sub-20 en el 2.017 en la justa de Corea.

Liga FUTVE

QUÉ DEBACLE PARA EL Deportivo Táchira. Los rivales sacaron provecho al bajo nivel que muestra uno de los conjuntos más ganadores de la década y con una nómina llena de jugadores de jerarquía. Cómo se notó la ausencia de estelares como Carlos ‘Pipo’ Vivas, Felipe Pardo, Yanniel Hernández, Yefre Vargas y Anthony Uribe.

Las lluvias de críticas han sido contundentes para los estrategas. Viene una restructuración a fondo. El carrusel aurinegro es una de las instituciones de mayor prestigio del balompié nacional, siendo San Cristóbal la ciudad más futbolera de Venezuela.

UNA DE LAS MEJORES temporadas del atacante Edwin Pernía fue en la 2023 cuando terminó con 14 anotaciones defendiendo la camiseta del Caracas, ahora colecciona 15 con Puerto Cabello que marcha proyectado a estar en la gran final.

CÓMO LE PONEN los jugadores de Barinas defendiendo la camiseta del Zamora. Impresionante el desempeño de Antonio Romero, Erickson Gallardo, Arles Flores, Paolo Chacón, Isaac Ramírez y el atleta revelación Isaí Valladares, la nueva perla de la brava furia llanera propinó un fuerte golpe al Deportivo La Guaira. Con un plantel modesto José María Morr le cumplió a la organización blanquinegra.

Liga FUTVE 2

LOS CLUBES DEL GRUPO OCCIDENTAL son los finalistas de la Liga Futve 2. Trujillanos y Titanes prometen dos duelos súper emocionantes en las calientes Guanare y Valera.

JOSE MATERAN tiene nuevo club en el baloncesto de Brasil. El alero barquisimetano de 29 años se ha convertido en uno de los mejores tripleros de esta contienda y ahora pertenece al Dragón de Bauru donde tendrá el dorsal 77.

«Me siento bien preparado para este nuevo reto y en un certamen de envergadura», indicó el internacional larense, quien viene de militar en el Pato Basquete donde se convirtió en uno de sus máximos anotadores.

El experimentado Javinger Vargas deslumbra en el torneo de Argentina, defendiendo al conjunto de Huracán.

Grandes Ligas y LVBP

MOKKIE BETTS es uno de los deportistas más completos del planeta, ya que aparte de brillar como beisbolista con los Dodgers de Los Ángeles como jardinero, segunda base y campocorto, se desempeña con calidad en baloncesto y tenis de mesa.

Su equipo ratificó su favoritismo ante un rival que luchó cada episodio con mucha intensidad en una de las series mundiales más emocionantes de la historia. Un séptimo encuentro que tuvo récord de audiencia en todo el planeta, siendo la campaña más larga en la historia de la MLB.

LA PANDILLA MAGALLANERA no levanta vuelo. Deben mejorar el pitcheo…En ofensiva uno de los peloteros más calientes ha sido el león Harold Castro, quien la está viendo clarita.

Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.