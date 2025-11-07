La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) ha propuesto la creación de laboratorios destinados a certificar la calidad e idoneidad de los productos nacionales con miras a su exportación a mercados internacionales.

En el marco de las mesas técnicas instaladas con el Ministerio de Comercio Exterior, los industriales venezolanos insisten en una serie de medidas clave para fomentar la actividad exportadora, entre ellos la simplificación de trámites de exportación, devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y exoneraciones en diversos pagos de aranceles.

Tito López, presidente de Conindustria, destacó que estas acciones generarían un beneficio significativo para el sector.

«Con la simplificación de trámites, exoneraciones en muchos pagos de aranceles y la devolución del IVA, sea cualquier pago del mundo, te va a beneficiar, ya sea el país de Norteamérica, China, el Caribe, Europa, etcétera. Eso te va a beneficiar en todo lo que viene siendo exportación», subrayó López.

Además, el sector industrial aspira a que las importaciones que ingresan al país paguen los aranceles requeridos por ley, asegurando así que no se afecte negativamente la producción nacional.