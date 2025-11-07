Sigue prologándose el tamaño de la cárcava que existe en la ruta I de Vista al Sol, San Félix, y ya amenaza con tragarse la acera y las casas de una de las calles del barrio Santiago Mariño, afectando también a vecinos del sector Villa Tablita.

Tres viviendas son vulnerables, pero las familias que habitan estas casas se resisten a salir, a pesar de que las aguas siguen socavando el terreno y abriendo más espacio en esta zona.

La tubería principal de la red de aguas negras, que desciende de las comunidades cercanas, se vino al suelo y las aguas negras continúan saliendo en grandes cantidades, profundizando aún más la zanja.

En septiembre, un vehículo y un motorizado cayeron en el socavón; las personas que iban a bordo resultaron heridas. Los afectados continúan esperando respuestas de las autoridades del Gobierno nacional, así como de la gobernación y alcaldía de Caroní.

Persiste el temor

Ángel Gutiérrez señaló que durante las recientes campañas electorales, tanto el actual alcalde de Caroní como la gobernadora del estado Bolívar visitaron este sitio; sin embargo, después de ganar las elecciones, no les han vuelto a ver el rostro.

Otros vecinos agradecen a Dios porque las lluvias cesaron, aunque el temor persiste. «Puede llover en cualquier momento y una de las casas en peligro podría empezar a caer», advirtió un lugareño que reside a varias cuadras de Santiago Mariño.

Desalojan negocio

Los pequeños emprendedores que tenían negocios en la zona afectada por la cárcava tuvieron que desalojar por temor, ya que parte de la estructura de cemento de sus locales pende precariamente y la fosa avanza sin detenerse, acercándose peligrosamente a la ruta I de Vista al Sol.

Transportistas que operan en el terminal de pasajeros cercano a la cárcava expresan su preocupación por la gravedad del problema si no se atiende a tiempo.

“Son muchas las familias que viven cerca y pronto perderán sus casas, quedando damnificadas por un problema que las autoridades gubernamentales conocen bien”, exclamó uno de los trabajadores que presta el servicio en el lugar.

Villa Tablitas

Un número considerable de familias que habitan en Villa Tablitas, con viviendas cercanas al barranco, se sienten cada vez más preocupadas por el crecimiento acelerado de la zanja. Algunas barrancas ya están a la orilla de dicha fosa, lo que aumenta el riesgo para la comunidad.

Los vecinos denuncian que esta problemática ha sido reportada en múltiples ocasiones a través de este medio de comunicación, pero no reciben visitas ni atención.

“Nadie se acerca a ver en qué condiciones nos encontramos. Hay muchos niños viviendo en esta comunidad y no tenemos a dónde ir. Pedimos a la gobernadora y al alcalde que tomen acción”, expresó una de las residentes afectadas.

Afectados por dicho problema esperan que representantes del Gobierno nacional, regional y municipal, puedan ponerse de acuerdo y visitar el sitio de la cárcava.