El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llevará a cabo una serie de asambleas populares de base en todo el territorio nacional para la elección de los Comités Bolivarianos de Base Integral de Calle.

Las jornadas de elección se realizarán durante los días 8, 9, 15 y 16 de noviembre, dijo el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien enfatizó que el proceso cuenta con el liderazgo directo del presidente Nicolás Maduro.

«El presidente Nicolás Maduro ha asumido de manera directa toda esta nueva organización», señaló Cabello.

Los militantes serán los encargados de postular a los candidatos que cumplan con el perfil y las características requeridas para asumir las responsabilidades en la nueva estructura.

Cabello también detalló la rigurosidad en la recolección de los resultados, asegurando que se evitarán las transcripciones para garantizar la transparencia.

Los responsables designados por estado deberán trasladarse a Caracas y llevar las planillas originales con los resultados consolidados por calle.

«No hay transcripción», enfatizó Cabello, quien recibirá directamente los documentos.

Reestructuración del PSUV

Esta iniciativa forma parte de un proceso de reestructuración de la tolda roja, que transita de las anteriores jefaturas de calle a un esquema de dirección colectiva a través de estos nuevos Comités Bolivarianos.

Finalmente, el primer vicepresidente del PSUV delineó las funciones que deberá cumplir cada comité.

Primero, tener un funcionamiento establecido; segundo, contar con una agenda de trabajo y otra de educación y formación ideológica; tercero, incluir un plan de preparación para la defensa y por ultimo, asumir la tarea fundamental de organizar a las familias revolucionarias.