El inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, comandó, por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri -segundo en el campeonato, a un solo punto-, el primer y único entrenamiento libre del Gran Premio de São Paulo, el vigésimo primero del año, disputado este viernes en el circuito de Interlagos.

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, nueve segundos y 975 milésimas, solo 23 menos que Piastri; en un ensayo en el que el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) marcó el tercer tiempo, a 619 milésimas; y el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) el cuarto, a 631.