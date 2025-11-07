El argentino Franco Colapinto, que disputa el Mundial de Fórmula Uno con Alpine, seguirá siendo piloto oficial de la escudería francesa la próxima temporada, según se ha anunciado este viernes en el circuito de Interlagos, sede del Gran Premio de Sao Paulo, el vigésimo primero del campeonato.

Colapinto, de 22 años, seguirá formando pareja, en el equipo que dirige el italiano Flavio Briatore, con su actual compañero, el francés Pierre Gasly.