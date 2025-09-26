EL PODEROSO Real Madrid está dando una demostración de fuerte superioridad con un alto volumen de juego. El conjunto merengue no ha creído en nadie en sus primeras seis salidas, con amplia contundencia, orden defensivo y transiciones rápidas.

«Están ratificando por qué son uno de los clubes más exitosos del planeta», dice Manuel Todea, periodista de amplia experiencia en el diario Meridiano. El fiel fanático Francisco ‘Pancho’ García dice que no tienen rival.

EL BRASILEÑO TITE SUENA fuertemente como nuevo timonel de la Vinotinto. Las negociaciones avanzan, pero al parecer las aspiraciones del amazónico son bastante altas en moneda americana.

EN EL FÚTBOL criollo tenemos qué con una nómina modesta en comparación con otras escuadras, el Zamora de Barinas ha venido batallando, viniendo de menos a más. El entrenador José María Morr ha sabido sacarle provecho al potencial de varios jóvenes de la furia llanera.

«Estamos luchando y hay vamos poco a poco. Este es un equipo histórico y hago un llamado a la fanaticada para que llenemos el estadio», apuntó el estratega portugueseño, quien fuera monarca en el 2022 con Metropolitanos y aspira meter a los blanquinegros entre los ocho primeros…Escuadras como la Universidad Central, Estudiantes y Anzoátegui en posición comprometida y al parecer no lograran su cometido.

RONALD ACUÑA se consolida como uno de los mejores peloteros en las Grandes Ligas. El guaireño batea, fildea, cuenta con un excelente brazo y roba bases.

A mi juicio el mejor del mundo es el japonés Shohei Ohtani, aunque muchos se inclinan por el dominicano Juan Soto, pero pienso que el nipón es más completo.

QUÉ GRANDE LOS MARINEROS, tras ganar la corona de la División Oeste de la Liga Americana. No se proclamaban desde 2001. Por cierto que Eugenio Suarez podría terminar septiembre con 50 cuadrangulares.

El guayanés tuvo un comienzo bárbaro con Arizona….Cardenales aspira contar con los servicios de Luis Ángel Acuña para el mes de noviembre, ya que le gusta mucho jugar con los pájaros rojos.

EL BALONCESTO NACIONAL sigue en decadencia tras retroceder tres puestos en el ranking mundial de la Fiba. La selección ocupa el puesto 28 y es la séptima del continente americano. Mientras no contraten a un técnico extranjero de amplio perfil no habrá progreso.

El puntero universal es el combinado de Estados Unidos y el mejor de Suramérica es el plantel argentino.

SENSACIONAL LO DEL REBOTERO norteamericano André Riddick con Trotamundos de Carabobo en la temporada de 1999, tras propinar 31 bloqueos en una final ante las Panteras de Miranda.

LAS MUCHACHAS del vóleibol sub-17 pusieron en alto el pabellón nacional, producto del esfuerzo, constancia, sacrificio y disciplina, para vencer en la final a las espigadas brasileñas, bajo la sabia conducción del cubano Ihosvanny Chambers.

Impresionante desempeño de toda la tropa tricolor para escribir una página dorada.

Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.