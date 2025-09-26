Con una sólida apertura de Yoshinobu Yamamoto y el poder de Freddie Freeman, Shohei Ohtani y el cubano Andy Pagés, los Dodgers dieron otro paso en su intento por defender su título de la Serie Mundial, asegurando la división con una victoria de 8-0 sobre los D-backs el jueves por la tarde en Chase Field.

Fue una manera adecuada de conquistar el Oeste. Yamamoto, el único miembro de la rotación que no se perdió una apertura este año, cerró su temporada regular con una joya, ponchando a siete en seis innings en blanco.

Freeman y Pagés conectaron jonrones consecutivos para abrir el marcador en el segundo inning, y Ohtani empató su marca personal -además del récord de la franquicia- con su cuadrangular número 54 antes de que Freeman volviera a sacarla para darle a los Dodgers una ventaja de ocho carreras en cuatro entradas, más que suficiente para que el volátil bullpen trabajara con tranquilidad.

Ningún equipo ha repetido como campeón de la Serie Mundial en un cuarto de siglo. Los Yankees, que ganaron tres seguidas entre 1998 y 2000, son el club más reciente en defender exitosamente su título. Este año, los Dodgers han aprendido a apreciar lo difícil que es conseguir un bicampeonato.

«El béisbol es diferente a cualquier otro deporte», dijo el mánager Dave Roberts.

«La parte mental, la batalla de resistencia, todo eso importa en el béisbol. Probablemente, haya muchas razones por las que no se ha logrado desde que lo hicieron los Yankees, pero creo que es algo que estamos intentando, y tenemos la oportunidad de hacer historia».

«No ha sido fácil, pero de eso se trata. No debería ser fácil».

Los Dodgers apostaron fuerte con una agresiva temporada baja, pero su poderosa nómina no destrozó récords históricos ni dominó como muchos pensaban.

Alcanzaron su victoria 90 el jueves y no podrán superar las 93 este año, lo que estaría entre sus menores totales en una temporada completa en esta racha de 13 clasificaciones consecutivas a la postemporada.

Debido a que los Cerveceros y los Filis aseguraron pases directos a la segunda ronda, los Dodgers tendrán que jugar la Serie de Comodines de la Liga Nacional por primera vez desde 2021, antes de que el formato cambiara a series al mejor de tres.

Recibirán al sexto sembrado de la Liga Nacional, puesto por el que varios equipos aún están en la pelea.

Después de superar la adversidad y conquistar el octavo título de Serie Mundial en la historia de la franquicia la temporada pasada, los Dodgers saben lo que se necesita para llegar hasta el final.

Este año, deberán ganar dos juegos más en la postemporada -13 en total- para repetir como campeones.