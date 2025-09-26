El Gobierno de Venezuela anunció la reactivación de una planta de fabricación de electrodomésticos en el estado Aragua, la cual inició operaciones con inversión de capital nacional.

La planta Inelec, situada en Maracay y fabricante de la marca nacional Tauro, estima una producción inicial de 200 mil ventiladores al año, informó el ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab.

El objetivo es surtir el mercado nacional y avanzar en la sustitución de importaciones, apuntó Saab.

«Estamos reactivando una planta emblemática de Maracay para que los venezolanos cuenten nuevamente con electrodomésticos producidos en nuestro propio país. La marca Tauro vuelve como símbolo de orgullo industrial y como garantía de precios justos para nuestro pueblo», dijo.

A su vez, detalló que se prevé que el proceso de producción sea totalmente nacional, desde la elaboración de las piezas hasta el ensamblaje final. El titular de Industrias y Producción anunció que estiman la recuperación progresiva de otras líneas de producción, reseña una nota de VTV.