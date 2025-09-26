Washington y Pekín ya movieron ficha en el pulso tecnológico por TikTok. Tras la llamada del 19 de septiembre entre Xi Jinping y Donald Trump, la Casa Blanca confirmó un pacto para que la App china opere en EEUU bajo una nueva empresa de mayoría estadounidense, con Oracle como guardián del algoritmo.

El acuerdo, avalado por Pekín, permitirá que Oracle inspeccione, reentrene y supervise el motor de recomendaciones, asegurando que los datos de los 150 millones de usuarios en el país norteamericano queden fuera del alcance de China.

ByteDance, dueña de la red social en el mundo, mantendrá menos del 20 % de participación, mientras Washington promete blindar el código frente a interferencias extranjeras.

La geopolítica se escribe ahora en lenguaje de programación: el poder no solo está en los despachos, sino en cada línea que decide qué vemos en pantalla.