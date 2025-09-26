Venezuela celebrará, del 9 al 10 de octubre próximo, el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, en Caracas, como «antesala» del encuentro climático COP30, que se celebrará en noviembre en Belém (Brasil), informó el titular de Ecosocialismo (Medioambiente), Ricardo Molina.

Según una publicación del funcionario en Instagram, se prevé la participación de más de tres mil «expertos, líderes, activistas, movimientos sociales, ambientalistas, científicos, académicos, estudiantes, consejos ecosocialistas y el poder popular», entre ellos 253 invitados internacionales «provenientes de 56 países».

Este evento, explicó, permitirá «unificar criterios sobre temas urgentes y transversales que afectan al planeta, integrando perspectivas científicas, políticas, sociales, económicas, espaciales territoriales y culturales».

Se debatirán temas como «la crisis climática y el modelo socioeconómico imperante, biodiversidad en riesgo, los derechos de la madre tierra, conflictos socioambientales y los derechos humanos, contaminación y residuos, economía sostenible, educación y cultura ambiental, justicia intergeneracional y juventud», indicó Molina.

Venezuela «da un paso al frente para reunir a los pueblos del mundo, quienes alzarán sus voces para debatir, generar propuestas y unir esfuerzos para accionar de manera concreta ante la emergencia y los efectos de la crisis climática capitalista», agregó el ministro.

Según la cartera de Ecosocialismo, invitaron al congreso los siete países que, junto con Venezuela, forman parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA): Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam.