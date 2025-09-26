Por primera vez en la historia, el estado Zulia se posiciona como el centro de atención global para el sector minero con la celebración del Congreso Internacional del Carbón 2025, evento realizado por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico.

Del 28 al 30 de octubre, esta actividad transformadora que se realizará en el Hotel Tibisay de Maracaibo ofrecerá una ventana exclusiva a las oportunidades de inversión en la industria del carbón de Venezuela.

Este congreso es una plataforma diseñada para el crecimiento y la expansión comercial, el cual, durante tres días, servirá como un punto de encuentro para líderes de la industria, donde expertos de alto nivel compartirán ponencias sobre el gran potencial de las reservas de carbón del país.

Uno de los principales atractivos del evento serán las ruedas de negocios, que permitirán a inversionistas nacionales e internacionales explorar y formalizar alianzas estratégicas; además de destacar la cultura marabina, característica de esta región que en esta oportunidad será la vitrina del sector carbonífero venezolano.

El carbón venezolano, recurso natural de gran valor, lo presentarán empresas productoras de la región, quienes con su alta experiencia, expondrán las propiedades únicas de este mineral, destacando su papel fundamental en la construcción de un futuro económico próspero y sostenible.

Para inscribirse y participar en el Congreso visite la página web. En ella podrá agendar sus citas para las Ruedas de Negocios y descubrir toda la información detallada sobre esta pronta experiencia valiosa para sumergirse en el fascinante universo del carbón mineral.

El Congreso Internacional del Carbón no es solo un encuentro, es una oportunidad para que los inversionistas formen parte del desarrollo de una economía diversificada, independiente y soberana.