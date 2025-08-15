Un operativo policial realizado por funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP) y la Brigada Ciclística de Patrulleros de Caroní permitió la captura de un hombre de 63 años en el barrio Guayana, parroquia Unare de Puerto Ordaz.

Carlos Alberto Otero Salazar fue arrestado tras ser acusado de abusar de una menor de 9 años, el sujeto, con un amplio prontuario policial que incluye antecedentes por actos lascivos y robo genérico, se encontraba solicitado por un tribunal cuando fue detenido.

Durante el despliegue policial, los oficiales se apostaron en diferentes puntos de la calle, impidiendo su fuga, y lograron su captura sin que éste opusiera resistencia.

Los agentes del SIP informaron a Otero sobre la acusación en su contra basada en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual tipifica y sanciona severamente los delitos contra menores.

Tras la captura, el hombre fue trasladado a la sede de la policía municipal ubicada en la urbanización Caura, donde se corroboró mediante el sistema SIIPOL su situación judicial pendiente y sus antecedentes policiales.

Actualmente, Carlos Alberto Otero Salazar está siendo procesado y puesto a la orden de la fiscal décimo del Ministerio Público, que será la responsable de presentarlo ante un tribunal de control para continuar con las acciones legales correspondientes por los delitos que se le imputan.