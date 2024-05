Este fin de semana continuaron las acciones de la Liga de Sóftbol Salvador Sánchez donde está en disputa la Copa Repuestos «Super 4» en las categorías Senior, Máster y Libre.

En el primer juego de la Jornada Categoría Senior, Antaños 286 derrotó 18×14 a Ferrominera con triunfo del lanzador Edinson Fuenmayor siendo los mejores al bate por los ganadores Juan Bastardo de 2-2 con jonrón y 3 impulsada; y Heyner Morón de 3-2.

A segunda hora en categoría Senior, Gobernación derrotó 5×3 a Venalum con triunfo del lanzador Régulo Martes. Los mejores al bate por los ganadores fueron Jesús Carrera de 3-2 y Héctor Rojas de 3-2.

Jornada dominical

El día Domingo en el estadio Salvador Sánchez iniciaron los juegos de la categoría Lento, siendo el primer resultado para el equipo de Team Curagua que derrotó a Team Orinoquia 12×5 con triunfo del lanzador Nelson Salazar.

Los mejores al bate por los ganadores fueron David Rodríguez de 3-3 y Gerlis Martínez de 3-2.

A segunda hora el equipo Cartel de Churuata derrotó 8×4 a M&G con triunfo del lanzador Mario Marruffo, siendo los mejores al bate Lenin Sifontes de 3-2 y Edwin Lezama de 3-1.

Mientras que a la tercera hora, Ferrominera venció 15×6 a Venalum con triunfo del lanzador José Loreto, siendo los mejores al bate Ridaldo Ramirez de 3-3 Jhonatna Martin de 3-2.

A cuarta hora Iglesia Jesucristo derrotó 4×3 a Galácticos con triunfo del lanzador Jhon Marrero.

En el estadio de El Guamo a primera hora Planta Casima derrotó 14×7 a PDVSA, triunfo para Gabriel Morillo.

En la segunda hora, CICPC derrotó a 9×6 a Potros, con triunfo del lanzador Jhonde Bernarder.

A tercera hora, Habilidoso derrotó 8×7 a Multillantas con triunfo del lanzador Gabriel Hernández.

A cuarta hora Macizos derroto 8×5 a Hombres de Fe, donde se adjudicó el triunfo Juan García.

Jornada de este fin de Semana

Sábado 11 de mayo

Estadio Salvador Sánchez

09:00 a.m.: Gobernación vs. Qsipakqsipaya (Senior)

11:00 a.m.: 286 Automotriz vs. Habilidosos (Máster)

01:00 p.m.: Pitbull vs. Gran Familia (Máster)

03:00 p.m.: Planta Casima vs. Habilidosos (Libre)

Estadio de Ferrrominera

09:30 a.m.: PDVSA Vs Potros de Alayon (Libre)

11:30 a.m.: Venalum Vs Galácticos (Libre)

01:30 p.m.: Ferrominera Vs Iglesia de Jesucristo (Libre)

03:30 p.m.: Team Curagua Vs Cartel de la Churuata. (Libre)