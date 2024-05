La temporada de la Liga Superior de sóftbol rápido continuará este fin de semana, pero en esta oportunidad la serie se mudará este viernes 17 y sábado 18 de mayo en Ciudad Bolívar.

Salvador Sánchez presidente de la Organización informó que ya está confirmada la serie de seis juegos en las instalaciones del estadio Thomas Diamond de Ciudad Bolívar, dónde se espera ofrecer un gran espectáculo a la fanaticada bolivarense.

Tres series se jugarán

Entretanto, Sánchez Jr. confirmó que en reunión de delegados se acordó jugar tres series para un total de 12 juegos cada equipo y los dos mejores a una final en un solo encuentro el día 2 de junio.

«Los atletas están aprovechando al máximo esta oportunidad de jugar un sóftbol de nivel, estamos seguros de que les servirá de mucho para los venideros compromisos nacionales», prosiguió el dirigente deportivo.

A su vez, Sánchez expuso una especial invitación a la fanaticada del sóftbol bolivarense para que asistan a presenciar estos juegos de pelota rápida donde participa lo más granado del Estado Bolívar, en la especialidad.

Cronograma oficial de Liga Superior de sóftbol

Viernes, 17 de mayo

10:00 am Toros vs Indios

12:00 pm Mineros vs Indios

2:00 pm Toros Vs Mineros

Sábado, 18 de mayo

10:00 am Indios vs Toros

12:00 pm Mineros vs Indios

2:00 pm Toros vs Mineros