Desarrollado por Endnight Games, el videojuego del momento, Sons of the Forest, se está convirtiendo en un éxito mundial en Steam, publicado el 23 de febrero por Newnight, ya ha alcanzado más de dos millones de descargas en la plataforma, y aún se encuentra en fase previa, es decir, no ha sido lanzado la totalidad del juego.

El día del lanzamiento ya contaba con 250 mil jugadores simultáneos en Steam, siendo este uno de los títulos más esperados desde su anuncio en el año 2019. Se espera que para los próximos días, alcance los tres millones de ventas. Las críticas hasta ahora son muy positivas, según lo que arrojan las opiniones en la página oficial de descarga.

Jugabilidad

Sons of the Forest es la secuela de “The Forest”, lanzado en el año 2014. Al igual que este, nos presenta al protagonista extraviado en una isla desierta, rodeada de una tribu de cavernícolas y otros monstruos que se encuentran al asecho.

En su gameplay, el jugador puede construir, buscar recursos, cazar, pescar, y su principal objetivo es la supervivencia, mientras a su vez, trata de sobrevivir a los peligros que le asechan en el bosque.

Tiene un multijugador online hasta para 8 personas en la misma sala, así como también la posibilidad de jugar por tu propia cuenta.

Se espera que en un futuro no muy lejano, se anuncie este juego para PlayStation 5 y Xbox Series, además de la posibilidad de una versión para sus antepasadas.

Sin dudas, este título paralizará el mundo gamer cuando salga su versión completa.