La relación entre Café Tacvba y Spotify ha alcanzado un punto de ruptura definitivo. El vocalista de la agrupación, Rubén Albarrán, solicitó formalmente a las disqueras Universal Music y Warner Music México que retiren el catálogo completo de la banda de la plataforma sueca.

El músico fundamentó su decisión en una profunda discrepancia ética, acusando a la empresa de utilizar recursos para financiar acciones bélicas y de promover un modelo de negocio que perjudica a los artistas, explica El Nacional.

La respuesta de Spotify no se hizo esperar. A través de un comunicado compartido a la agencia EFE, la compañía rechazó tajantemente las declaraciones del cantante.

«Respetamos el legado artístico de Café Tacvba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra», afirmó la plataforma, intentando desvincular su operación comercial de los conflictos armados.

La conexión con la inteligencia artificial y defensa

El origen de la disputa radica en los movimientos financieros de Daniel Ek, CEO de Spotify. En junio pasado, Ek anunció una inversión personal de 700 millones de dólares en Helsing, una firma europea que desarrolla software de inteligencia artificial para aviones de combate.

Aunque la inversión se realizó a través de su compañía privada, Prima Materia, Albarrán sostiene que esto vincula indirectamente las regalías de los músicos con la industria de la defensa.

Por su parte, Spotify aclaró que Helsing es una empresa independiente que actualmente suministra tecnología de defensa a Ucrania.

Además, la plataforma defendió su postura sobre la inteligencia artificial, asegurando que sus políticas están diseñadas para proteger a los artistas humanos contra fraudes y «clones» digitales, rebatiendo la crítica de Albarrán sobre el impacto negativo de esta tecnología en la sensibilidad musical.

Discrepancias por publicidad y derechos de autor

La polémica también alcanzó el ámbito publicitario y financiero. El vocalista denunció la presencia de anuncios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en el servicio.

Spotify respondió que no existen campañas vigentes de dicha entidad y que los anuncios mencionados fueron parte de una campaña de reclutamiento gubernamental distribuida de forma masiva en diversos medios internacionales.

Finalmente, en cuanto al reparto de ganancias, Spotify destacó que paga el 70% de sus ingresos a los titulares de derechos, siendo el actor que más dinero entrega a los artistas en la historia de la industria.

A pesar de estas cifras, Café Tacvba, que cuenta con más de 7.3 millones de oyentes mensuales, mantiene su llamado al boicot, uniéndose a figuras globales como Björk y Massive Attack en la búsqueda de un modelo de distribución musical más «justo y horizontal».