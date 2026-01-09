En un nuevo capítulo de la extensa batalla legal que rodea al exmagnate de Hollywood, el productor Harvey Weinstein sufrió un revés judicial este jueves. La Corte Suprema del Estado de Nueva York rechazó formalmente su intento de anular la condena por una agresión sexual ocurrida en 2006, reafirmando la validez del proceso que lo mantiene tras las rejas.

El fallo del juez ante las quejas de la defensa

La estrategia legal de Weinstein, encabezada por el abogado Arthur Aidala, se centró en cuestionar la integridad de las deliberaciones. La defensa alegó que el veredicto estaba «viciado por presiones entre los jurados», mencionando discusiones fuera de la sala y presuntos episodios de intimidación verbal entre los miembros del panel.

Sin embargo, el juez Curtis Farber fue tajante en su resolución. Determinó que las tensiones reportadas no constituyen una «coerción real ni amenazas físicas» que pudieran haber comprometido la imparcialidad del resultado.

El magistrado afirma que estos roces son parte de la deliberación normal en juicios largos y de alta presión; por lo tanto, no encuentra base jurídica para ordenar un nuevo proceso.

Los detalles de la sentencia y el panorama carcelario

Weinstein, de 73 años, fue condenado el 11 de junio de 2025 por haber obligado a la asistente de producción Miriam Haley a realizar un acto sexual bajo coerción, explica El Nacional.

Con la ratificación de este jueves, el productor enfrenta una posible pena de hasta 25 años de prisión, aunque se le podrían descontar los 6 años que ya ha cumplido bajo custodia.

A pesar de este revés, el panorama legal del productor sigue siendo complejo. Mientras fue absuelto de un cargo similar contra otra mujer, el jurado no logró un consenso en el caso de violación en tercer grado contra la estilista Jessica Mann. Para este último cargo, ya se ha fijado una fecha de inicio de nuevo juicio para el 3 de marzo de 2026.

Posible acuerdo y una postura inalterable

Ante la inminencia de un tercer juicio en Nueva York, la defensa reveló que está evaluando un acuerdo de culpabilidad para resolver el cargo pendiente de Jessica Mann.

Esta medida buscaría evitar el desgaste de un nuevo proceso judicial en Manhattan, mientras Weinstein lidia simultáneamente con una apelación activa en Los Ángeles por otro caso de agresión sexual.

Al finalizar la audiencia, Harvey Weinstein mantuvo la actitud desafiante que ha caracterizado sus apariciones públicas. «Sé que fui infiel, sé que actué mal, pero nunca agredí a nadie», declaró ante el tribunal, insistiendo en su inocencia respecto a los cargos criminales a pesar de las sentencias en su contra.