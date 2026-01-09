El reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro ha vuelto a situarse en el epicentro de la industria cinematográfica tras ser nominado a Mejor Dirección en la 78ª edición de los premios que otorga el Sindicato de Directores de Hollywood (DGA).

Su labor en la esperada cinta Frankenstein le ha valido un lugar en la categoría reina, consolidando su estatus como uno de los realizadores más influyentes del cine contemporáneo.

Esta nominación no es un evento menor para el tapatío. En 2018, Del Toro transitó este mismo camino con The Shape of Water, filme que no solo le otorgó el premio del DGA, sino que posteriormente se tradujo en dos premios Oscar: Mejor Director y Mejor Película.

Con este nuevo reconocimiento, el director busca repetir la hazaña de la mano de su particular y gótica visión del monstruo de Mary Shelley.

Una competencia de alto calibre

La contienda por el galardón de este año se presenta especialmente reñida, enfrentando a Del Toro con otros gigantes de la industria. Entre los nominados destacan Paul Thomas Anderson, por su trabajo en One Battle After Another; Chloé Zhao, quien regresa a la vanguardia con Hamnet; Ryan Coogler, por el suspenso de Sinners; y Josh Safdie, con la cinta Marty Supreme.

La relevancia de estos premios radica en su altísima precisión como termómetro para la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Históricamente, el ganador del DGA suele levantar la estatuilla dorada semanas después; en toda la historia de estos premios, solo ocho ganadores de esta categoría han fallado en convertir su victoria en un Oscar a la Mejor Dirección.

Nuevos talentos y la cuenta regresiva

Más allá de los nombres consagrados, el sindicato también ha revelado a los aspirantes en el apartado de Mejor Ópera Prima. Hasan Hadi (The President’s Cake), Harry Lighton (Pillion), Alex Russell (Lurker), Charlie Polinger (The Plague) y Eva Victor (Sorry, Baby) disputarán esta categoría que celebra la frescura y la innovación.

Finalmente, la expectativa crecerá durante las próximas semanas hasta culminar en la ceremonia de gala. La organización anunciará a los ganadores de esta 78ª edición el próximo 7 de febrero en Los Ángeles, en una noche que promete definir el rumbo definitivo hacia los Oscar.