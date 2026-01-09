El Gobierno de EEUU confirmó que ha enviado a Caracas una delegación de diplomáticos encargados de los lazos con Venezuela para explorar la posibilidad de reabrir la embajada estadounidense en el país caribeño a raíz de la operación que capturó el pasado 3 de enero al presidente Nicolás Maduro.

«El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela (VAU por sus siglas en inglés), incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones», explicó un funcionario del Departamento de Estado.

Por su parte, Venezuela anunció el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con EEUU, orientado al «restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países» y para abordar las consecuencias del «secuestro» del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado sábado en una operación militar estadounidense en suelo venezolano.

En un comunicado, la Administración chavista ahora dirigida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó, tal como había anunciado previamente Estados Unidos, que al país llegó una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado, quienes harán «evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática».