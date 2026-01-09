Cardenales de Lara sacó la mejor parte en un encuentro muy cerrado ante Caribes de Anzoátegui, dominó el partido desde el inicio y terminó apuntándose un triunfo de 3 carreras por 1 que lo deja invicto en sus dos primeras presentaciones en el Round Robin.

Al equipo dirigido por César Izturis todo le salió bien ante su público en Barquisimeto: Jesús Bastidas fue el referente ofensivo en una noche en la que Rafael Ortega también voló la cerca y los bateadores pudieron aprovechar sus oportunidades

«Fue un juego apretado», analizó Bastidas, que se fue de 4-2 con un cuadrangular solitario, una remolcada y una anotada.

«Estábamos dejando hombres en posición anotadora y en ese turno del jonrón solo quería mover a los corredores y salió ese batazo. Estoy contento con el resultado».

La única rayita de los visitantes fue impulsada por Aldrem Coredor con un doble en el sexto capítulo, una entrada que parecía prometedora y tuvieron las bases llenas pero no pudieron fabricar más carreras.

Funcionó pitcheo para Lara

El trabajo del cuerpo de lanzadores de la escuadra crepuscular fue casi impecable. El zurdo Adrián Almeida mostró su mejor versión –la misma de la postemporada pasada- y se mantuvo en la lomita hasta el sexto inning antes de darle paso al bullpen que salió airoso de algunas emboscadas.

Almeida se apuntó el triunfo en 5.1 innings lanzados en los que fue responsable de la única anotación anzoatiguense, permitió cinco hits (incluyendo los dobles de Hernán Pérez y Aldrem Corredor, dio un boleto y ponchó a cinco bateadores.

La derrota fue para el abridor de Caribes, Eduardo Salazar, que en 4.0 innings permitió cuatro hits entre ellos los jonrones de Ortega y Bastidas, productores de dos carreras. Listher Sosa se apuntó el primer rescate del Round Robin.

Tanto Caribes como Cardenales tienen juegos programados para este viernes. La escuadra anzoatiguense terminará su gira de esta semana con un duelo en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia ante Navegantes del Magallanes, y el mánager Asdrúbal Cabrera tiene anunciado como abridor a Harol González.

Los crepusculares viajarán a Margarita para desafiar a Bravos en el Estadio Nueva Esparta. El derecho Wilmer Font, uno de los refuerzos que llegó a Lara desde Leones del Caracas, tendrá la responsabilidad de iniciar el partido.