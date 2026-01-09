Luego de dos años de ausencia por sus compromisos en Corea del Sur, Enmanuel De Jesús ya palpita su regreso a la LVBP, con Navegantes del Magallanes.

El pitcher zurdo, de 29 años de edad, tiene cerca de un mes preparándose para disputar su cuarta campaña en el circuito, aunque será la primera vez que vea acción en postemporada.

“La idea era lanzar desde diciembre, pero se presentaron algunos inconvenientes físicos, que ya están superados”, dijo Enmanuel De Jesús a LVBP.com. “He lanzado varias sesiones de bullpen en las recientes semanas, y también una práctica de bateo en vivo la semana pasada. Creo que el plan, por ahora, es venir desde el bullpen, al menos el primer juego, mientras construyo el brazo”.

El oriundo de Valencia, quien tuvo molestias en el brazo de lanzar mientras desarrollaba su puesta a punto, sin embargo, es visto desde el alto mando filibustero como un inminente miembro de la rotación.

“Nuestro plan con Enmanuel De Jesús es que sea abridor”, informó el mánager Yadier Molina. “Vamos a irlo trabajando progresivamente con su cantidad de lanzamientos, pero pienso que nos puede apoyar iniciando juegos”.

En la segunda semana del Round Robin, el navío definió como abridores a José Marcos Torres para el miércoles, contra Caribes de Anzoátegui, además de Esmil Rogers y José Suárez para viernes y sábado, ante los orientales y Águilas del Zulia, respectivamente. En tanto, para el domingo, ante los rapaces, el iniciador aún estaba por confirmarse, hasta antes del primer duelo del septenario ante los aborígenes.

"Tiene mucha experiencia y sabe lanzar", abundó el piloto Molina sobre Enmanuel De Jesús. "Aún estamos buscando el día adecuado para que debute".

La experiencia asiática

El serpentinero carabobeño, se combinó para lanzar 335.0 entradas divididas en 62 presentaciones, 60 de ellas aperturas, y dejar una formidable relación de 335 ponches y 88 boletos en sus dos campañas en la KBO, el principal circuito surcoreano.

“El primer año en Corea del Sur tuve que hacer muchos ajustes, porque se juega un beisbol completamente distinto”, repasó Enmanuel De Jesús. “Diría que es un poco lo que conocemos como pelota Caribe, porque tocan la bola, roban bases y hay mucho contacto. Me ayudó a crecer como lanzador”.

El siniestro, que cuenta en su repertorio con cinco envíos: recta de cuatro costuras, sinker, cambio de velocidad, curva y slider, nunca había actuado más de 130.2 episodios en una zafra como profesional (en 2019, con la sucursal Clase A avanzada de los Medias Rojas de Boston) ni registrado más de 125 abanicados (en 2018, entre Clase A media y Clase A avanzada). No obstante, en ambas zafras en Corea del Sur acumuló al menos 160.0 capítulos y 165 guillotinados.

“Ahora ataco un poco más a los bateadores, porque allá (los bateadores) son muy disciplinados al momento de hacer swing, y estaban jugando con la zona de strike automática”, explicó Enmanuel De Jesús.” Aprendí a ser un poco más agresivo”.

¿Regreso a la MLB?

Luego de su sólida pasantía en el beisbol de Asia, al valenciano se le presentó la oportunidad de regresar al sistema de la MLB, con los Tigres de Detroit. Firmó contrato de Ligas Menores con invitación al Spring Training de 2026 y podría percibir 1,3 millones de dólares si asciende a las Mayores, de acuerdo con un reporte del periodista Evan Petzold, para el Detroit Free Press.

“Fue un proceso bastante rápido. Luego de esos dos años positivos en Corea, recibí muchas ofertas y tomamos la que consideramos, era la mejor opción”, glosó Enmanuel De Jesús. “Todavía soy joven y tengo la posibilidad de regresar a las Grandes Ligas. Por el beisbol que se juega allá, necesitan muchos pitchers zurdos. Así que decidimos regresar para intentarlo”.

En 2023, De Jesús se graduó como grandeliga con los Marlins de Miami. Sólo tuvo dos apariciones, antes de emprender la aventura surcoreana y actuar con Magallanes en el interín, durante nueve inicios en la 2023-2024.

“Para mí, siempre es un honor representar esta camiseta. Soy de Valencia, y todos los años anteriores que no pude venir a jugar, toqué la puerta para hacerlo”, afirmó. “Esta liga siempre ha sido muy competitiva. Esta temporada en particular he visto mucho talento y estuvo muy pareja. Lanzar en Venezuela siempre te da un plus, porque el beisbol que se juega acá, y el ambiente, no existe en ninguna otra parte”.