El ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, sostuvo un encuentro con todos los componentes que integran el sistema del deporte nacional en el que ordenó la reactivación del alto rendimiento, la actividad física y recreación en el país a partir de este lunes 12 de enero.

La asamblea general se realizó en el gimnasio techado «Gastón Portillo» del Instituto Nacional de Deporte, con la participación de representantes de las glorias deportivas, federativos, entrenadores, atletas y la fuerza laboral de Mindeporte e IND, en una reunión que marca el punto de partida con vista a los nuevos retos que las distintas delegaciones venezolanas deberán enfrentar en los eventos de 2026.

«Todos debemos acompañar a la vicepresidenta encargada de la presidencia de la república, Delcy Rodríguez, con respeto, disciplina y dedicación con nuestro trabajo, para que el Sistema Nacional del Deporte se reactive para que nuestros atletas entrenen y compitan. A partir del lunes (12) comenzamos las concentraciones con vista a los eventos fundamentales, así que, a activarnos todas y todos, a hacer lo que tenemos que hacer a favor de nuestro deporte», anunció el ministro.

Calendario unificado

Centrado en fortalecer el sistema competitivo nacional, el ministro Franklin Cardillo, enfatizó en la necesidad de crear un calendario unificado en 2026 que involucre los eventos multidisciplinarios y los específicos de cada federación deportiva, de manera que ninguno se realice de forma paralela con el propósito de aprovechar mejor los recursos y fortalecer la participación en cada cita deportiva.

“Debemos hacer un solo calendario competitivo nacional, por deporte y que uno no solape a otro. Los recursos del estado están, pero nos toca priorizarlos para la estrategia y dinámica del país, por lo que debemos crear un sistema competitivo unificado que sea respetado por todos”, recalcó.

Asimismo, instruyó a los viceministros para que den continuidad al trabajo realizado durante el año 2025 en los Juegos Nacionales Estudiantiles y Comunales, esta vez con la proyección de generar mayor impacto para incorporar a mayor número de la población.

“En el año 2025 lo hicimos bien, muy bien, lo reconozco. Este año tiene que ser mejor. Más abuelos, mujeres y hombres haciendo actividad física, no solo para competir en los Juegos Comunales, sino para tener una mejor calidad de vida”, exigió.

Agenda nacional

Este año el deporte venezolano enfrentará un gan abanico de competiciones multidisciplinaria: los Juegos Estudiantiles, Comunales, Nacionales y Paranacionales Juveniles, Universitarios, Indígenas, Glorias Deportivas y de Interacademias militares.

En ese sentido, el ministro Cardillo resaltó que la importancia trascendental en la realización de estas justas no es solo la competitividad del sistema nacional sino también, la formación del hábito de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas.

“La parte importante de este sistema es la competitividad y la conciencia de todos y todas por la actividad física, el deporte, que beneficia a nuestra salud, calidad de vida y hábitos saludables para la vida”, argumentó.

Panamá abre la ruta

En lo que respecta al alto rendimiento, los atletas criollos este años se medirán en diversos eventos internacionales que abren la ruta de clasificación paras los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, y en cada uno de ellos el propósito «no es solo competir, tenemos que ir a ganar», tal como recalcó el ministro del deportes.

La competencia que abre el calendario son los Juegos Suramericanos de la Juventud que en su cuarta edición reunirá del 22 de marzo al 4 de abril en Panamá, a las canteras deportivas de 15 países de la región para que hagan muestra de sus talentos en 22 deportes.

Venezuela es el cuarto país con mejor récord de preseas en esta competición, 218 en total (58-74-86) en el medallero histórico del campeonato.

En la pasada edición de 2022 en Rosario, Argentina, obtuvo la mejor cosecha con 79 metales (26-19-34) y ocupó el cuarto puesto detrás de Argentina con 113 (31-28-54) Colombia con 93 (35-32-26) y Brasil que se quedó con el evento con 147 medallas (64-40-43).

Del 24 de abril al 2 de mayo también están en agenda la celebración de los VI Juegos Deportivos del Alba, que se disputarán en Caracas, Miranda y La Guaira, y desde el 12 al 23 de mayo será el turno de los VII Juegos de las Glorias Deportivas con sede en Maracay, Aragua.

Parasuramericanos

En junio, la delegación nacional de los Juegos de los Brics, la alianza económica y geopolítica de países emergentes que encabezan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cuya séptima edición se desarrollará en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

A la agenda competitiva se se agrega un macroevento dirigidos a los paratletas con discapacidad física, visual e intelectual con los Juegos Parasuramericanos Valledupar del 5 al 16 de julio, justa que forma parte del ciclo paralímpico y donde se batallará en 13 deportes.

CAC en Dominicana

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de mayores, cita organizada por la organización Centro Caribe Sports, serán este año en Santo Domingo, República Dominicana.

En la pasada edición de San Salvador 2023, que tuvo como subsede a Santo Domingo (RD), los equipos nacionales completaron una sobresaliente actuación con 158 medallas y tuvo como principal figura de la delegación criolla a la mediofondista Joselyn Brea, ganadora de tres medallas de oro en las pruebas media maratón, 1.500 m y 5.000 m del atletismo.

Esta competencia acogerá a más de 6 mil atletas de 37 delegaciones miembros quienes participarán en 30 deportes y 60 disciplinas a partir del 24 de julio al 8 de agosto próximos.

Odesur en Santa Fe

Tan solo 35 días después, las selecciones deportivas absolutas enfrentarán un nuevo reto internacional con los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en Argentina, del 12 al 26 de septiembre.

La anterior edición de estos Juegos Odesur fue en el año 2022, en Asunción, Paraguay, donde Venezuela fue la quinta mejor delegación con 131 medallas (31-43-57).

Finalmente, Argentina con 197 (58-65-74), Colombia con 255 (79-78-98) y Brasil, campeón del certamen, con 319 (133-100-86) fueron los países que lideraron el medallero final.

Olimpiada junior

El mes de octubre se vestirá de gala, en esta ocasión el punto de encuentro será la ciudad de Dakar, en Senegal, para recibir a las estrellas del deporte nacientes y provenientes de todo el mundo que se medirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026, será el cuarto capítulo de este evento que por primera vez en la historia se realiza en una nación del continente africano.

Esta cita universal convoca a atletas entre los 14 y 18 años de edad para competir en 25 deportes, además de 10 deportes que participarán como exhibición, a partir del 30 de octubre al 13 de noviembre.

Juventud bolivariana

Finalmente y para cerrar por todo lo alto, Caracas, cerrará el calendario de eventos multideportivos del continente con los Juegos Bolivarianos de la Juventud que celebrarán su segunda edición tras su debut en el calendario de la región en el año 2024 en suelo boliviano.

Esta justa tendrá como subsedes a los estados La Guaira y Miranda y como fecha tentativa se realizarían del 18 al 29 de noviembre.

Como antecedente en organización de esta serie de eventos, Venezuela ha sido sede de cuatro ediciones de los Juegos Bolivarianos, pero de categoría absoluta, Caracas 1951, Maracaibo 1970 y 1989, y Barquisimeto 1981.

Año prometedor

Teniendo como antesala los brillantes resultados durante las competencias de 2025, las expectativas para el deporte nacional aumentarán para este 2026, cuando se abre la ruta para muchos atletas que buscan su boleto a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los Ángeles 2028.