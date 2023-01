Serrano a las puertas de hacer historia. ‘The Real Deal’ -con un récord profesional de 43 victorias, 2 derrotas y un nulo- busca conquistar el último cinturón que no está en su poder en las 126 libras. Tratará convertirse en la primera campeona indiscutible de la historia de Puerto Rico en la meca del boxeo.

«Este es un momento crucial, no sólo para mí y para mi carrera, sino también para Puerto Rico», afirmó Serrano para luego añadir: «Estoy deseando subir al cuadrilátero en el Madison Square Garden para enfrentarme a una campeona como Erika Cruz y hacer historia».

Erika Cruz -15 victorias (3 nocauts) y 1 derrota- obtuvo la corona de la WBA tras vencer a la canadiense Jelena Mrdjenovich en 2021 y desde entonces ha tenido dos defensas exitosas. Una ante su compatriota Melissa Esquivel y otra ante la propia excampeona canadiense.

«Estoy agradecida de que por fin se me haya dado esta oportunidad después de muchos años de trabajo. Siempre he ido en contra de todo, pero Dios está de mi lado y me ha dado la fuerza para alcanzar mis metas. Es momento de hacer historia y darle a México su primer campeón unificado en las 126 libras», aseguro Cruz.