La carrera del joven nadador Stefano Aiello Coronado surca con braceo constante, buscando todos los días de su existencia, de la mano de su madre y padre, catapultarse hacia el pináculo de los mejores atletas de la especialidad en el estado Bolívar.

Y así lo refrendó en sus últimas competencia celebradas el pasado sábado en la pileta olímpica del Centro Italo Venezolano de Ciudad Guayana, donde logró llevarse hasta seis metales áureos, mostrando todo el potencial que lleva su ascendente carrera deportiva en medio de la natación del estado Bolívar, con las proyecciones nacionales que ha alcanzado.

Una actuación de tal calibre, no deja lugar a dudas para colocarlo como campeón estadal y campeón regional, habiendo logrado triunfos en las competencias de 50 metros libres, espalda y mariposa, de las versiones de 100, 200 y 400 libres.

Preparación, constancia y apoyo familiar

Para nadie es un secreto que la preparación y la constancia van de la mano para llevar a los niveles más altos de cualquier deporte, y también, porque no decirlo, en lo más alto de una carrera o profesión.

El jovencito, estudiante del sexto grado Colegio Loyola Gumilla, por ello el apodo que le hemos endilgado, “tritón Loyola” ha logrado combinar, primero el apoyo directo de sus madres, John Aiello y su señora madre, Mery Coronado Usechas, vital en el crecimiento que tiene en la natación, y se reconoce con el directo apoyo de su entrenador Ammer Paredes y el preparador físico, Oscar Romero.

Y precisamente en base a sus últimas presentaciones, que vienen de un ciclo, se ha ganado un lugar en la selección del estado Bolívar que asistirá a los Juegos Comunales que se celebrarán en el estado Trujillo, que se celebrarán del 13 al 17 de Diciembre, y de acuerdo a la información que dio la madre del atleta, también estará formando parte de la delegación de Bolívar, en el evento Pasión Acuática, que se celebrará en el Parque Naciones Unidas del sector El Paraíso de la capital del país.

“Es de los mejores nadadores del estado Bolívar, de los más respetados a nivel nacional, en una de sus especialidades, los 50 metros espalda, además de ser campeón por categoría, por lo que se proyecta muy bien como atleta del estado Bolívar, como dije…” expresó el director de natación de ADA Bolívar, José “Goyo” Martínez.

El alto dirigente de la natación del estado Bolívar , reiteró que Aiello Coronado estará del 13 al 17 de diciembre en los prenombrados Juegos Comunales con la selección del estado Bolívar y competiendo por estos colores en las disciplinas de 100 libres, 400 libres y 200 estilo libre y los 50 espalda, una de sus mejores pruebas.