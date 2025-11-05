Danny Ocean vuelve a Madrid «por todo lo alto» con un concierto en el Movistar Arena el próximo 5 de febrero de 2026, en el que interpretará sus temas más conocidos ante el público español.

El artista ofrecerá un espectáculo en la capital española a comienzos del próximo año, informó en un comunicado la agencia de publicidad del artista en España.

Ocean «vuelve a una ciudad que ya es su casa y a un recinto que ya conquistó en su última gira en 2023», señala la nota.

Antes de la cita en el Movistar Arena, el artista venezolano estará también el próximo 7 de noviembre en Valencia, como uno de los protagonistas de la gala de Los 40 Music Awards.

Nominado al Latin Grammy en tres ocasiones, es «uno de los más importantes renovadores del pop urbano», subraya el comunicado, que lo eleva a «referente en la escena internacional».

Quinto álbum de estudio

El cantante lanzó en agosto de este año su quinto álbum de estudio, ‘Babylon Club’, que le ha llevado de gira por buena parte de las principales capitales latinoamericanas en los últimos meses.

Son los temas de este álbum los que presentará en febrero ante el público español, entre ellos ‘Corazón’, ‘Crayola’ y ‘Vitamina’, pero también los grandes éxitos que lo lanzaron a la fama, favoritos de los fans como ‘Me Rehúso’, ‘Fuera del Mercado’ y ‘Dembow’.

«El venezolano se proyecta hacia una etapa en la que seguirá llevando su energía fresca y su visión única de la música latina a los escenarios más importantes del mundo», añade la fuente sobre sus próximos proyectos musicales.