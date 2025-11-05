El actor venezolano, Édgar Ramírez, ha sido nombrado como el nuevo embajador de la icónica firma italiana Armani. Esta alianza de prestigio lo establece como la imagen principal de la campaña global ‘That’s so Armani’.

Embajador que define la elegancia moderna

Ramírez encarna la visión del «Armani contemporáneo», representando una masculinidad moderna y elegante que armoniza la sofisticación del cine con la moda de lujo, según ha destacado la propia firma.

En sus plataformas, Giorgio Armani describe esta colaboración con admiración.

«Édgar Ramírez para Giorgio Armani. Donde el rendimiento se encuentra con el aplomo, That’s So Armani adquiere un nuevo significado. Édgar interpreta los clásicos con confianza sin esfuerzo – una elegancia cinematográfica formada por la experiencia, la emoción y la individualidad.»

La campaña se distingue por una profunda narrativa visual que indaga en temas de identidad y expresión, cualidades que el actor proyecta con su talento y carisma distintivos.

Autenticidad y revelación

Armani ha confiado en Ramírez para reflejar una historia de autenticidad y estilo, alineándose con los valores de inclusión y diversidad que impulsan la evolución de las marcas de lujo a nivel mundial.

El actor comparte su perspectiva sobre el estilo en un video de la campaña.

«Creo que el estilo, al igual que la actuación, no se trata de disfrazarse, sino de revelarse. Se trata de atreverse a mostrar la verdad. En el escenario, como en el estilo, nada es accidental. Siempre es una señal, siempre es una pista. Creo que estamos abriendo una ventana a nuestros miedos, esperanzas y deseos.»

Influencia latina en la moda global

Con esta colaboración, Ramírez se une a un selecto grupo de figuras latinas que están redefiniendo el protagonismo en la industria de la moda global, extendiendo su influencia más allá de su exitosa carrera cinematográfica.

Este hito llega poco después de que el actor fuera reconocido por Vogue México e incluido en su lista de latinos que lideran la nueva generación en Hollywood.