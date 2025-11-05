La ONG Un Mundo Sin Mordaza, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, solicitó este miércoles la liberación de los activistas venezolanos Rocío San Miguel, detenida en febrero de 2024, y Javier Tarazona, arrestado hace más de cuatro años.

En su cuenta de X, Un Mundo Sin Mordaza afirmó que San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, y Tarazona, director de FundaRedes, «siguen detenidos injustamente» sin «garantías judiciales».

«Ambos defensores de derechos humanos permanecen detenidos arbitrariamente, sin garantías judiciales. Sus casos reflejan la criminalización sistemática del activismo», subrayó la organización.

San Miguel fue acusada por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una «trama conspirativa» que buscaba «atentar» contra el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios.

Fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.

Según el fiscal general, Tarek William Saab, San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a legaciones de otros tres países.

Por su parte, Tarazona fue arrestado el 2 de julio de 2021 tras acudir a la Fiscalía en Coro a denunciar acoso y persecución por parte de funcionarios policiales y del Sebin.

El activista fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y disidencias de las FARC ocurrido en la zona fronteriza en 2021, ante la ausencia de información oficial.

Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, consideran estas detenciones arbitrarias y parte de un patrón de represión contra defensores de derechos humanos en Venezuela.