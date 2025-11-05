El cantautor y compositor colombiano Gusi lanzó ‘A Tu Medida’, una colaboración junto al músico venezolano Felipe Peláez que busca honrar la tradición del vallenato y acercarlo a las nuevas generaciones.

«En ‘A Tu Medida’, combinan su esencia y estilo para rendir tributo a la faceta más sentimental del vallenato».

Con una base rítmica, guitarras acústicas y eléctricas, bajo, teclados, percusión, caja, acordeón y el instrumento tradicional del vallenato conocido como guaracha, el tema evoca a las raíces y el folclore del género caribeño.

La canción, según el equipo de Gusi, «respira romanticismo y alegría con el sello inconfundible de dos artistas que han hecho del amor su mejor historia».

El tema forma parte de su álbum ‘Vallenato Social Club’, que saldrá el primer semestre de 2026 e incluirá temas de 12 artistas diferentes de vallenato, lo que «reafirma la visión del cantante de reunir a los grandes exponentes del género en un mismo espacio creativo, donde cada canción es un puente entre el pasado y el presente de la música colombiana».