En un sondeo realizado en las carnicerías de los mercados municipales y comercios de Upata, los consumidores manifestaron que la carne lidera la lista “más cara”, donde el kilo de primera está en 330 bolívares, la de guisar y mechar también tiene el mismo costo.

Los pobladores se preguntan ¿Dónde está el Sundde o fiscales de Hacienda municipal?, para que verifiquen las denuncias que vienen haciendo la ciudadanía.

Para muchos la inestabilidad que hay con la tasa del dólar, ha ocasionado que los productos aumenten cada vez más.

Ana Fajardo, usuaria comentó que no se justifica esta situación, que apenas va llegando el mes de diciembre y que los comerciantes comiencen a subir los preciosde los artículos y productos, “no puedo comprar carne para hacerle a mis hijos, porque no me alcanza el sueldo, exhorto a los funcionarios a tomar las riendas y visiten las carnicerías”.

Al llegar a varios establecimientos, se observó los precios de los productos, por ejemplo, un kilo de carne de primera oscila entre 330 a 360 Bs, al igual, que otros cortes, el hueso rojo en 100 bolívares, mientras que la carne de cerdo se encuentra en 250 Bs, los comerciantes alegan, que compran en dólares el producto y deben venderlo a un precio que les generen ganancias.

Los usuarios entrevistados manifestaron que el sueldo sigue siendo el mismo, al igual, que las bonificaciones, y a pesar de eso, los productos cárnicos y artículos de la canasta básica, han ido aumentando aceleradamente, indicaron que el presupuesto no les alcanza, por tanto, muchos de ellos no podrán consumir esta proteína como lo venían haciendo en los últimos 20 años.

Finalizaron, que todos los productos van aumentando diariamente por el tema del valor del dólar, aparte, no hay un funcionario que este verificando a diario los precios de los artículos, esto hace que los consumidores vayan alternando tipos de alimentos que sean menos costosos como tortillas, vegetales, “hay que ingeniársela y ver el lado positivo de las cosas, esperemos que los funcionarios que tengan que ver con este tema, se pronuncien”, mencionaron los consumidores.