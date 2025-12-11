La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) ha anunciado la implementación de un nuevo formato obligatorio para la divulgación de la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), aplicable a todos los establecimientos comerciales del país.

Esta medida, que sustituye a todos los formatos anteriores, busca garantizar la transparencia y la uniformidad en las transacciones económicas nacionales.

El Código QR

La característica más destacada del nuevo modelo es la inclusión de un código QR, que permitirá a los consumidores:

Verificar la Tasa: Acceder de manera rápida y directa a la tasa de cambio oficial vigente, conforme a la publicación del BCV.

Denuncia Inmediata: Realizar denuncias ante el Sistema de Gestión de Denuncias de la Sundde de forma instantánea en caso de detectar irregularidades en los precios o el incumplimiento de la tasa oficial por parte del comercio.

El nuevo formato puede ser descargado directamente desde la página web oficial de la Superintendencia y debe ser instalado en un lugar visible y accesible para el consumidor en el punto de venta.

Advertencia

La Sundde enfatizó que esta iniciativa refuerza la transparencia económica y el cumplimiento de la legislación vigente.

La institución recordó que, conforme al Artículo 46, numeral 5, de la Ley Orgánica de Precios Justos, todas las transacciones comerciales están obligadas a realizarse utilizando el tipo de cambio oficial.

El incumplimiento de esta normativa se considera una infracción y será sancionado según lo establecido por la ley. Con esta acción, el ente regulador busca asegurar el estricto apego al marco legal en todas las operaciones que involucren divisas en el territorio nacional.