Representantes de diversos sectores empresariales de Guayana han expresado un rotundo agradecimiento a la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, y al alcalde del municipio Caroní, Yanny Alonso por la decisión de rescindir el contrato con la empresa Fospuca, encargada de la recolección de desechos sólidos.

Los empresarios calificaron el contrato como un factor que estaba «ahogando» a los comerciantes locales.

Ricardo Escobar, representante de la Corporación El Tire, junto a empresarios de los sectores hotelero, de supermercados, licorero, industrial, deportivo y farmacéutico, manifestaron su alivio.

Asimismo, destacó que la empresa estaba cobrando cuotas «impagables», lo que había generado preocupación, angustia y embargos a numerosos comerciantes.

En Guayana, se reportaron más de 135 demandas o procesos de embargo.

Tras el anuncio de la rescisión, se recibieron más de 57 llamadas de apoyo e incluso 16 negocios que habían cerrado planean reabrir para el año 2026.

Para cerrar, hizo un llamado a los empresarios a restablecer sus negocios e invertir nuevamente en el municipio Caroní.

Por su parte, José Ramón López, en representación de los clubes deportivos y comerciantes de Guayana, resaltó el grave declive económico y la necesidad de un nuevo enfoque tarifario.

«En 2015, había 17,400 contribuyentes (comerciantes y empresarios)», dijo.

A su vez, indicó que actualmente, la cifra se ha reducido drásticamente, lo que representa una pérdida de aproximadamente 50,000 trabajadores que dependían del sector.

Dispuesto a pagar tarifas justas por el servicio

En cuanto al pago del servicio, aseguró que los empresarios están dispuestos a pagar el impuesto municipal de aseo urbano, pero exigen que las nuevas tarifas sean «totalmente justas, razonables y de acuerdo a las ganancias».

López añadió que en las próximas 24 a 48 horas introducirán una propuesta al Consejo Municipal de Caroní para una ordenanza de remisión.

Esta ordenanza buscaría borrar la deuda acumulada de los últimos 10 años, especialmente considerando el periodo de inactividad entre 2018 y 2020 (por la pandemia y la situación del país).

Los empresarios también manifestaron su disposición a apoyar a la gobernadora y al alcalde con un plan para la recolección de desechos sólidos, destacando que se han recibido llamadas de empresas de Maturín y el sector transporte ofreciendo la posibilidad de compactadoras y volteos para el servicio.

Además, hicieron un llamado aquella persona que tenga un proyecto para el manejo de la basura a que se sume y presente su propuesta a las autoridades.

López señaló una presunta ilegalidad en el esquema de cobro de Fospuca, argumentando que el servicio de aseo urbano, como concesión, debe cobrarse por el municipio como un impuesto más y que luego la municipalidad cancele a la empresa prestadora del servicio.

De acuerdo al exalcalde, «no es legal que los comerciantes paguen directamente a las cuentas de la concesionaria».

El sentir general de los empresarios es que la decisión de rescindir el contrato ha «salvado muchísimas familias y empresas» y se espera un repunte en la actividad económica de Ciudad Guayana.